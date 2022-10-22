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Madonna'dan kafa karıştıran itiraf! "Sünnet olmadım"

22.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

64 yaşındaki pop yıldızı, Instagram hikayelerinde üstüne "Sünnet olmadım" yazdığı fotoğraflar paylaştı.

Madonna'dan kafa karıştıran itiraf! "Sünnet olmadım"

"Popun kraliçesi" Madonna, son sosyal medya paylaşımlarıyla kafa karıştırdı.

Madonna, paylaşımlarına "Bir itirafım var" yazarak başladı.

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Ardından ünlü şarkıcı "I was not circumcised" (Sünnet olmadım) ifadesindeki kelimeleri sırayla kendi fotoğraflarının üstüne yazarak paylaştı ve cümlesini tamamladı.

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Ünlü pop yıldızı son günlerde başka paylaşımlarıyla da dikkatleri üstüne çekmişti.

Kaşlarını sarıya boyatan Madonna'nın kameraya sert bakışlar atarak poz verdiği fotoğrafa "Seni tanıyamıyoruz, lütfen böyle yapma" ve "Sen kimsin, Madonna'ya ne yaptın?" gibi yorumlar gelmişti.

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