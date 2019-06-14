MAGAZİN

Madonna'nın yeni albüm için yaptığı paylaşım olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Madonna yeni albüm çıkardı çıkarmasına ama istediği tepkiyi alamadı hatta bilet satışının azlığından dolayı turunu erteledi. Hal böyle olunca Madonna paylaşımlarıyla konuşulmaya başladı...

Madonna'nın yeni albüm için yaptığı paylaşım olay oldu

Madonna'nın yeni albümü olan Madame X'in kapağını gören herkes biraz şaşırdı.

60 yaşında olmasına rağmen hala görenleri büyüleyen Madonna, Instagram hesabından 'bir leydinin portresi' açıklaması ile memesinde gül piercingi olan bir kadın fotoğrafı paylaştı.

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Birkaç gün sonra yine Madame X'in tanıtımı için 'Ejderhaların Annesi' açıklaması ile kendi fotoğrafını paylaştı.

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Madonna, ikinci bir kişilik olarak gördüğü Madame X hakkında şunları söylüyor:

"Kayıtlara Madame X demeye karar verdim, o karanlık yerleri aydınlatan, özgürlük için savaşan, sürekli kimlik değiştiren ve dünyayı dolaşan gizli bir ajan. Madame X bir dansçı, profesör, devlet başkanı, temizlikçi, binici, mahkum, öğrenci, anne, rahibe, günahkar, öğretmen, hayat kadını ve bir ajan."

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