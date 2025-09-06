06 Eylül Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

6 Eylül Cumartesi 2025 TV yayın akışı merak ediliyor! TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8’de bugün hangi diziler, programlar ve özel içerikler ekrana gelecek? Günün öne çıkan televizyon seçeneklerini sizler için derledik.

TRT1 Yayın Akışı

01:10 - 04:00

Leyla ile Mecnun

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek beşik kertmesi yapılır. Çocuklar, isimlerini efsane âşıklar Leyla ve Mecnun'dan alırlar. Aradan yirmi beş yıl geçmiştir... Leyla ile Mecnun'un birbirlerinden haberi yoktur. Bir sabah, ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Ziyaret, iki ailenin tartışmasıyla sonlanır. Ancak Mecnun, Leyla'yı görür görmez âşık olmuştur. Onunla tanışmak ve onu etkilemek isteyen Mecnun, bir gece rüyasında Aksakallı Dede'yi görür. Aksakallı Dede'nin rüyalarından çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla durumlar iyice karışır.

04:00 - 05:30

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

05:30 - 08:00

Benim Güzel Ailem

Canan, Rasim'i aile fertlerinin gül gibi geçinip gittiğine ve hiçbir sorunlarının olmadığına ikna etmeye çalışmaktadır. Akyol ailesinde ise durumlar hiç de öyle değildir. Derya ışık hızıyla Nedim'den ayrılmaya karar verir. Öznur evin satılmasını hazmedemeyip soluğu baba ocağında alırken, iki terapist Kaan ve Öznur gitgide kendileri terapist desteğine ihtiyaç duyacak duruma gelmiştir. Aile bütün bu olaylarla yangın yerine dönerken evin küçük kızında ateş bacayı sarmış, Akyol ailesi bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi bir de evlilik telaşına girmiştir.

08:00 - 09:00

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

09:00 - 10:50

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlamlığını kontrol etmek için gelince mahallelide büyük bir panik yaşanır. Daha ortada bir sonuç yokken herkes evlerinin yıkılma ihtimalini düşünerek korkuya kapılır. Binaların yıkılacağı üzerine bir de söylenti çıkınca mahalleli ayağa kalkar. Mahalle sakinlerinden bir tek Kuşçu Baba sakindir. O, mahallenin tarihi değerinden dolayı kimsenin mahalleye dokunamayacağını düşünür. Fakat, hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba'nın söylediklerine kimse güvenmez. Onu tek ciddiye alan ise Rafadan Tayfa ekibidir. Kuşçu Baba'nın söylediklerini araştırmaya karar verip kütüphaneye gidince anlatılanların doğru olduğunu öğrenir. Yaşadıkları mahallenin altından İstanbul'un en eski dehlizlerinden bir tanesi geçmektedir. Artık onların tek bir amacı vardır; dehlizi bulup mahalleyi yıkımdan kurtarmak.

10:50 - 11:30

Set Sayısı

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçı değerlendiriliyor.

11:30 - 13:30

Japonya - Türkiye

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması

13:30 - 14:00

Set Sayısı

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçı değerlendiriliyor.

14:00 - 17:45

Yeşil Deniz

1990'lı yıllarda, Ege'de Yeşilova isimli kasabada yaşayan naif, komik ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesi konu alınıyor.

17:45 - 19:00

3'te 3

Başarılı programları ile bilinen Pelin Çift’in sunduğu bilgi yarışması 3'te 3'te, Prof. Dr. Tufan Gündüz yorumları ve yarışmacılara yaptığı yardımlarla programa renk katmaya devam ediyor. Büyük ödülün 500.000 lira olduğu yarışmada yarışmacıların kazanmak için yapmaları gereken tek şey ise üst üste üç soruyu doğru cevaplayarak 3’te 3 yapmak... Yarışmacılara her 3’te 3 ten sonra “Tamam mı, devam mı?” sorusu soruluyor. “Tamam” diyen yarışmacı doğru cevapladığı son sorunun ödül miktarını alarak yarışmadan ayrılabiliyor. “Devam” diyen yarışmacı ise daha yüksek bir ödül miktarına ulaşmak için yarışmaya devam edebiliyor. Ayrıca yarışmacı yarışmanın herhangi bir anında önünde bulunan kırmızı butona basarak yarışmayı kendisi için sonlandırabiliyor. Yarışmacı böylelikle 3’te 3 yaparak ulaştığı son ödül rakamının yarısını kazanarak yarışmadan ayrılıyor.

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:30

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

04:30 - 07:00

Kuzey Güney

Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklı yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklı iki kardeştir. Birbirlerine olan bağlılıkları dışında tek ortak noktalarıysa, babaları Sami’nin işlettiği simit fırınına sığamayacak kadar büyük hayallerinin olmasıdır. Ancak iki kardeşin hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için kaderlerini de değiştirmeleri gerekecektir.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Cumartesi

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 16:30

Arka Sokaklar

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle İstanbul'un sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar.

16:30 - 19:00

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, izleyicileri sıra dışı yolculuklara ve ezber bozan keşiflere ortak etmeyi sürdürüyor. Kimi zaman şaşırtan kimi zaman eğlenceli görüntüleri ekrana taşıyan programın bu haftaki durakları Amazon Ormanları, Arjantin ve Dominik Cumhuriyeti.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Derinlerdeki Dehşet

Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.

22:15 - 00:30

Eşref Rüya

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Eşref Tek, geçmişiyle hesaplaşırken beklenmedik bir karşılaşma hayatını altüst eder. Diğer tarafta, ideallerine tutunmaya çalışan genç müzisyen Nisan, hayallerine ulaşmak için büyük bedeller ödemek zorunda kalır. Eşref'in sahibi olduğu otelde sahne almasıyla yolları kesişen ikili, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir girdabın içine çekilir. Güç savaşlarının kızıştığı yeraltı dünyasında dengeler değişirken, herkesin kendi oyununu oynadığı bu mücadelede aşk, ihanet ve sadakat sınanacaktır.

NOW Yayın Akışı

01:00 - 03:15

Aşk Mantık İntikam

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir.

03:15 - 04:45

Her Yerde Sen

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

04:45 - 06:00

Son Yaz

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Selim Kara’nın bizzat koruması… Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır. Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgar, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 11:15

Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

11:15 - 13:45

Kirli Sepeti

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

13:45 - 16:00

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

16:00 - 19:00

Şevkat Yerimdar

Paris’ten İstanbul’a dönen güzeller güzeli Esin ayağının tozuyla önce Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalar, daha sonra buna ufak bir kaza daha ekleyerek Şevkat’in başını yarar. Şevkat ve Esin arasında komik aşk macerası böyle başlar. Esin öyle bir kızdır ki, türlü sakarlıkları ve dik başlılığıyla Şevkat’in sinirlerini tavana çıkarır, temiz kalbi ve can yakan güzelliğiyle onu dibe vurdurur. Bütün bu maceralar öyle bir mahallede cereyan eder ki, zaten başka yerde olamaz dersiniz.

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:30

Eski Köye Yeni Adet

1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek 'Vatan Sana Canım Feda' diye bağırırlar. Bu yanlış anlama çözülene dek köyde her şey değişecektir.

22:30 - 23:00

Şevkat Yerimdar

23:00 - 01:00

Gündem Futbol

Futbolun gündemi Futbol Gündem'de belirleniyor. Ersin Düzen soruyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yanıtlıyor.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:00

Hükümet Kadın 2

Yıl 1949, mevsim bahar... Yasaklı yıllar... Kitaplar, gazeteler, kelimeler hüküm giymiş; hürriyet dedikleri hep vaat, hep vaat... Tek umut, açılan sandık sayısı ve geçerli oy sayıları... Güneydoğu’nun ilk kadın belediye başkanı Xate, henüz kendisini bekleyen bu başkanlık görevinden habersiz, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel’in eşi olarak yaşamaktadır. Kasabanın iflah olmaz başkan adayı Faruk, hala gözde bir bekar olarak hayatına devam etmektedir. Belediye başkanı olmak için her yolu denemeye hazırdır. Xate, bir sabah Aziz Veysel’i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz, Xate ile Faruk’u yeniden karşı karşıya getirecektir. Üstelik ağzından yalan çıkamayan Xate ile yeri gelince kendine bile yalan söyleyebilen Faruk meydanlarda, seçim vaadleri ile yarışacaktır.

02:00 - 03:30

Rüyanda Görürsün

Engin, başarıya, güce ve lüks yaşama değer veren bir iş insanıdır. Orta sınıf bir ailenin kızı olan hayalperest Pelin ise, kendisini olduğu gibi kabul edecek doğru kişiyi beklemesi gerektiğini düşünür. Engin ve Pelin'in yolu bir partide kesişir. Gecenin sonunu hatırlamayan ikili, kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyanın içinde bulurlar. Tamamen farklı karakterlerde olan Engin ve Pelin, birbirlerine tahammül etmekte zorlanır. İçine düştükleri kabustan kurtulmanın yolunu arayan Engin ve Pelin, bu süreçte birbirlerine yakınlaşmaya başlar.

03:30 - 06:00

Gelin Evi

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine büyük ödül veriliyor.

06:00 - 08:00

Güzel Günler

Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van’dan İstanbul’a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim’le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran’ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma’nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul’a göçen Mihran. Selma, İstanbul’da Mihran’ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran’ın değil, Mihran’ın kuzeni Atakan’ın, Atakan’ın platonik aşkı boksör Altan’ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet’in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim’in hayatı da değişmiş olur.

08:00 - 10:00

Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

Recep, karısı Zehra ve çocuklarıyla beraber babasının evinde yaşamaktadır. Yaşadıkları sahil kasabasında da bir pansiyon işletmektedir. Kasabadan Ayşe, liseyi İstanbul'da Selma Hanım'ın yanında okur. Okulu bitirdikten sonra kasabaya döner. Fakat ailesi üniversiteyi okumasına izin vermez. Birkaç gün sonra Ayşe'nin sınav sonuçları gelir. Babası sonuçlarını yırtar. Bunun üzerine Ayşe evden kaçarak Recep'in pansiyonuna gider. Ayşe'nin pansiyona gelişi, Recep'in Ayşe'nin ve Zehra'nın hayatını değiştirecektir.

10:00 - 13:00

Cumartesi Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Cumartesi Sürprizi'nde...

13:00 - 14:45

Evlidir Ne Yapsa Yeridir

Birbirlerine komşu, üç evli çiftin öyküsünde, Leyla ile Mecnun adlı çiftin yaşantıları sürekli olarak darılma ve barışmalarla geçer. Bu evli üç çiftin ayrılmaları ve barışmaları giderek ülkede büyük bir olay haline dönüşür. Erkekler Mecnun'dan, kadınlar Leyla'dan yana çıkarlar.

14:45 - 16:45

Güler Misin Ağlar Mısın?

Zengin bir iş adamı olan Cemal Bey, daha fazla para kazanmak amacıyla inşaatlarında çalışan Rasim Usta’nın kirada oturduğu evini yıkmaya karar verir. Kendi otelinde çalışan Metin’i o araziye kuracağı mini golf sahasına müdür yapacaktır. Bu habere çok sevinen Metin, artık evlilik için hazır olduğuna inanarak Rasim Usta’dan, kızıyla evlenmek için onay alır. Ancak evin yıkılacağı haberiyle mutlulukları gölgelenir. Metin’in sevinci yarım kalmıştır. Açıkta kalan aile, başlarını sokacak bir yer bulamaz. Kasabayı terk etmeye karar verdikleri anda Zeki ile Metin’in aklına gelen çılgın fikirle şanslarını bir kez daha denemeye karar verirler.

16:45 - 18:25

Yoksul

Büyük bir işhanında çaycılık yapan Yoksul, çalışkan ve iyi niyetli bir adamdır. Onun bu saflığından yararlanan odabaşı ve çay ocağı sahibi Süleyman, Yoksul'u kullanmaktadır. Handa işyeri sahibi olan Kerim Bey, Yoksul'a akıl verir. Önceleri kabul etmese de, sonunda kader tüm rolleri değiştirecektir.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 02:20

Baba Ocağı

Muğlalı Halil Efe, hayatını iki oğluna adamıştır. Bir an önce oğullarının mezun olup, aileden kalma topraklarda ziraat mühendisliği yaptıkları günü görmek istemektedir. İstanbul'da ise durum hayli farklıdır. Ders kitaplarının arasında kaybolması gereken Murat ve Güven, okul yerine barlara gitmeyi tercih etmişlerdir. Gençtirler, delikanlıdırlar, başlarında kavak yelleri esmektedir. Ancak bir gün, Halil efe oğullarının İstanbul'da nasıl yaşadığını öğrenir ve harekete geçer.

02:20 - 04:20

Dürüye'nin Güğümleri

Dürüye, 25 yıl önce Zühtü ile evlenmiş ama Zühtü gerdek gecesinin sabahında Almanya'ya işçi olarak gitmiştir. Dürüye ve Zühtü'nün evliliklerinden dört kızları olmuştur. Ancak Dürüye, Zühtü'den 15 yıldır haber alamamaktadır. Dürüye, sonunda ondan boşanır. Zühtü ise aynı gün, Dürüye'den boşandığından habersiz, yanında Helga'dan olma oğlu ile köye geri döner. Köyde sütçülük yapan Dürüye, kızlarına Güğümlerim demektedir. Güğümlerin tek dertleri aşklarıdır ama önlerinde Dürüye gibi bir engelleri vardır.

04:20 - 07:00

Söz

İstanbul'da yaşanan bir terör saldırısı sonucu onlarca insan hayatını kaybeder. Olayın ardından Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı bir yeni bir akışa sürüklenir. Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırır. Bunun üzerine örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

07:00 - 08:30

Menajerimi Ara

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak için uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal... Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar. Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

08:30 - 10:00

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

10:00 - 11:45

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

11:45 - 15:15

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

15:15 - 15:30

En Güzel Bölüm

En Güzel Bölüm'de; Star'ın birbirinden iddialı dizileri ve programlarından son dakika bilgileri, dizilerin heyecanla beklenen yeni bölümlerinden kısa görüntüler ekrana geliyor. Dizi setlerinde oyuncularla röportajlar, Star'ın ekran yüzlerinden özel haberler ve ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları izleyicilerle buluşuyor.

15:30 - 19:00

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Özür Dilerim

Deniz fenerinde bekçilik yapan Erkin, otuzlu yaşlarının ortalarında, yapayalnız bir adamdır. Kredi borçlarının altında ezilen Erkin, bir gün dedesinin ölüm haberini alır. Hemen huzurevinde kalan dedesinin yanına giden Erkin’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Dedesi, Erkin’den yıllar önce kalbini kırdığı kardeşi Koray’dan ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini istemektedir. Kredi borçlarından kurtulabilmek için dedesinin isteğini yerine getirmek zorunda kalan Erkin, bu süreçte kendini büyük bir maceranın içinde bulur.

22:15 - 00:30

Özür Dilerim

ATV Yayın Akışı

01:50 - 04:20

Gözleri KaraDeniz

Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir. İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler.

04:20 - 06:00

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

06:00 - 07:30

Ateş Kuşları

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık ve soğuk... Sokak çocuklarının kaderi ya cezaevidir ya da mezar... Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Bu hikaye, kendilerine “Köksüzler” diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlıyor. Ateş kuşları, “Köksüzler”in acı ve zorluklarla örülü kaderlerine karşı dimdik durmaya çalışırken umut dolu bir aileye “Ateş kuşlarına” dönüşme öyküsüdür.

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 12:00

Gözleri KaraDeniz

12:00 - 13:50

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

İlk filmde çakallık üzerine çakallık yapan kahramanlarımız başlarını dertten kurtaramamış ve nihayetinde hapse girmişlerdir. Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır. Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasebeci Servet ve Del Piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!

13:50 - 16:10

Kardeşim Benim 2

İki ünlü kardeş Hakan ve Ozan, arkadaşları Tato’ya karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege’dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan’ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize’nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer’in kızı olan Didem’le evlenecektir. Muzaffer, Hakan’ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem’i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan’ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege’den İç Anadolu’ya, yetmezmiş gibi sınır ötesinde, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz’de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla, öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk ve yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

16:10 - 19:00

Gözleri KaraDeniz

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Can Borcu

Düğündeki patlamadan sonra Doğa tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Hastanedeyken Mehmet’in ölüm haberi gelir ve aile tamamen yıkılır. Cenazeden dönen Musluoğlu ailesi, evde polis aramasıyla karşılaşır. Mehmet’in yasa dışı işlere bulaştığı iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Şirket de dahil ailenin tüm varlığı tehlikededir. Handan, bu yükün altında nasıl ayakta kalacağını düşünürken, Emel’in şantajı işleri daha da zorlaştırır. Oysa kimsenin bilmediği gerçek şudur: Mehmet ölmemiştir. Ona kurulan komployu açığa çıkarmak için bir süre ölüymüş gibi davranacaktır. Ancak Handan’ı bütün bu yükle tek başına bırakmaya da niyeti yoktur.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

03:30 - 06:00

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

06:00 - 08:00

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

08:00 - 09:30

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

09:30 - 14:30

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

14:30 - 16:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

16:00 - 20:00

İtiraf Et

Eser Yenenler'in moderatörlüğünde Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Batuhan Soyaslan ve Tolga Üyken'in doğaçlama olarak sizin itiraflarınızı canlandırdığı İtiraf Et ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.