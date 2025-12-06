MAGAZİN

Esra Bilgiç Faruk Sabancı ile aşka geldi! İtalya kaçamağını paylaştı

"Diriliş Ertuğrul", "Ramo", "Kanunsuz Topraklar", "Zamanın Kapıları" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. Bilgiç, bu defa sevgilisi ile çıktığı İtalya tatilinden kareleri sosyal medya üzerinden peş peşe paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı'nın aşkı doludizgin devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ikili bu defa İtalya tatilinden kareleriyle beğeni topladı.

Tatil karelerini kalp emojisiyle peş peşe yayınlayan Esra Bilgiç romantik pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

YORUM YAĞDI

Bilgiç ve Faruk Sabancı çiftine sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'harika bir çiftsiniz', 'maşallah size' gibi yorumlar yapıldı.

Esra Bilgiç
