8 Şubat Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon keyfini planlamak isteyen izleyiciler için 8 Şubat Pazar 2026 TV yayın akışı belli oldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in bugünkü programlarında yer alan diziler, yarışmalar, filmler ve eğlence programları merak konusu oldu. “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arayanlar için tüm kanalların güncel yayın akışını bir araya getirdik.

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:25 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:25 - 01:40 Pelin Çift İle Gündem...

01:40 - 04:00 Taşacak Bu Deniz

04:00 - 06:05 Teşkilat

06:05 - 08:25 Ege'nin Hamsisi

08:25 - 11:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 - 13:00 Enine Boyuna

13:00 - 14:05 Yurda Dönüş

14:05 - 17:30 Cennetin Çocukları

17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 23:55 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Arka Sokaklar

02:45 - 04:00 Poyraz Karayel

04:00 - 05:00 Müzik Arası

05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 08:30 Küçük Ağa

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Pazar

13:00 - 13:45 Pazar Gezmesi

13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 - 19:00 Eşref Rüya

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:30 Müjdemi İsterim

02:30 - 04:30 Kızılcık Şerbeti

04:30 - 08:00 Veliaht

08:00 - 10:00 Meryem ve Oğulları

10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi

13:00 - 15:30 Rüya Gibi

15:30 - 18:25 Veliaht

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 02:30 Dizi

02:30 - 04:00 Aramızda Kalsın

04:00 - 05:30 Ateşböceği

05:30 - 07:00 Erkenci Kuş

07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın

09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Erkenci Kuş

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 21:45 Süt Kardeşler

00:00 - 02:30 Yanlış Anlama

ATV Yayın Akışı

00:50 - 03:20 Kadın Kral

03:20 - 05:30 Bir Gece Masalı

05:30 - 07:30 Aldatmak

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...

11:20 - 12:10 Dizi TV

12:10 - 15:30 Kuruluş Orhan

15:30 - 19:00 A.B.İ.

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı