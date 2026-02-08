8 Şubat Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon keyfini planlamak isteyen izleyiciler için 8 Şubat Pazar 2026 TV yayın akışı belli oldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in bugünkü programlarında yer alan diziler, yarışmalar, filmler ve eğlence programları merak konusu oldu. “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arayanlar için tüm kanalların güncel yayın akışını bir araya getirdik.
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:25 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:25 - 01:40 Pelin Çift İle Gündem...
- 01:40 - 04:00 Taşacak Bu Deniz
- 04:00 - 06:05 Teşkilat
- 06:05 - 08:25 Ege'nin Hamsisi
- 08:25 - 11:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
- 13:00 - 14:05 Yurda Dönüş
- 14:05 - 17:30 Cennetin Çocukları
- 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 23:55 Teşkilat
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Arka Sokaklar
- 02:45 - 04:00 Poyraz Karayel
- 04:00 - 05:00 Müzik Arası
- 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Pazar
- 13:00 - 13:45 Pazar Gezmesi
- 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 - 19:00 Eşref Rüya
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Müjdemi İsterim
- 02:30 - 04:30 Kızılcık Şerbeti
- 04:30 - 08:00 Veliaht
- 08:00 - 10:00 Meryem ve Oğulları
- 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 - 15:30 Rüya Gibi
- 15:30 - 18:25 Veliaht
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:00 - 02:30 Dizi
- 02:30 - 04:00 Aramızda Kalsın
- 04:00 - 05:30 Ateşböceği
- 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
- 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
- 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 21:45 Süt Kardeşler
- 00:00 - 02:30 Yanlış Anlama
ATV Yayın Akışı
- 00:50 - 03:20 Kadın Kral
- 03:20 - 05:30 Bir Gece Masalı
- 05:30 - 07:30 Aldatmak
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
- 11:20 - 12:10 Dizi TV
- 12:10 - 15:30 Kuruluş Orhan
- 15:30 - 19:00 A.B.İ.
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Survivor Ekstra
- 02:30 - 05:15 Gazete Magazin
- 05:15 - 06:00 Gençlik Rüzgarı
- 06:00 - 08:00 Dizi
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 18:00 Gazete Magazin
- 18:00 - 20:00 Gazete Magazin
