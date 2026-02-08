MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

8 Şubat Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

8 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek diziler, yarışmalar ve filmler netleşti. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in güncel yayın akışıyla bu akşam televizyonda neler var, tek tek listelendi.

8 Şubat Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon keyfini planlamak isteyen izleyiciler için 8 Şubat Pazar 2026 TV yayın akışı belli oldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in bugünkü programlarında yer alan diziler, yarışmalar, filmler ve eğlence programları merak konusu oldu. “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arayanlar için tüm kanalların güncel yayın akışını bir araya getirdik.

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:25 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:25 - 01:40 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:40 - 04:00 Taşacak Bu Deniz
  • 04:00 - 06:05 Teşkilat
  • 06:05 - 08:25 Ege'nin Hamsisi
  • 08:25 - 11:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
  • 13:00 - 14:05 Yurda Dönüş
  • 14:05 - 17:30 Cennetin Çocukları
  • 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:55 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Arka Sokaklar
  • 02:45 - 04:00 Poyraz Karayel
  • 04:00 - 05:00 Müzik Arası
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Pazar
  • 13:00 - 13:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 - 19:00 Eşref Rüya
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Müjdemi İsterim
  • 02:30 - 04:30 Kızılcık Şerbeti
  • 04:30 - 08:00 Veliaht
  • 08:00 - 10:00 Meryem ve Oğulları
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 15:30 Rüya Gibi
  • 15:30 - 18:25 Veliaht
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:30 Dizi
  • 02:30 - 04:00 Aramızda Kalsın
  • 04:00 - 05:30 Ateşböceği
  • 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
  • 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 21:45 Süt Kardeşler
  • 00:00 - 02:30 Yanlış Anlama

ATV Yayın Akışı

  • 00:50 - 03:20 Kadın Kral
  • 03:20 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 07:30 Aldatmak
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 15:30 Kuruluş Orhan
  • 15:30 - 19:00 A.B.İ.
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Survivor Ekstra
  • 02:30 - 05:15 Gazete Magazin
  • 05:15 - 06:00 Gençlik Rüzgarı
  • 06:00 - 08:00 Dizi
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 18:00 Gazete Magazin
  • 18:00 - 20:00 Gazete Magazin

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nişanlısıyla yaş farkı gündemdeydi! Yaşı merak edildiNişanlısıyla yaş farkı gündemdeydi! Yaşı merak edildi
Son bölüm heyecan yarattı! İşte merak edilenler...Son bölüm heyecan yarattı! İşte merak edilenler...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.