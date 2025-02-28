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  4. 1,5 ayda 10 kilo vermişti! Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal yeni imajıyla beğeni topladı

1,5 ayda 10 kilo vermişti! Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal yeni imajıyla beğeni topladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2025 10:54
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yarım Elma dizisinde canlandırdığı 'Yonca' karakteriyle hafızalara kazınan Janset Paçal uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Son dönemde değişimiyle gündem olan ünlü isim 1,5 ayda 10 kilo verdiğini açıklamıştı. Janset Paçal şimdi de yeni imajıyla beğeni topladı.

1,5 ayda 10 kilo vermişti! Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal yeni imajıyla beğeni topladı

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Yarım Elma' gibi dizilerle 90'lı yıllara damga vuran Janset Paçal uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

yarım elma

Tiyatro sahnelerine ağırlık veren ünlü oyuncu son dönemde değişimiyle dikkat çekiyordu. 1,5 ayda 10 kilo veren Janset Paçal değişimini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

janset

Ünlü oyuncu şimdi de Saygı1 Mor ve Ötesi Konseri'nde ortaya çıktı. Saçlarını sarıya boyatan Janset Paçal bu haliyle de çok beğenildi.

JANSET 1

YORUM YAĞDI

Janset Paçal'ın sarı saçlı haline kısa sürede yorum yağdı. Ünlü isme; 'Hâlâ çok güzel', 'Hiç yaşlanmamış', 'Yıllara meydan okuyor' gibi yorumlar yapıldı.

janset 2

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Anahtar Kelimeler:
Janset
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