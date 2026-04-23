1,5 yıllık evliliği tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu setlere döndü

Oyunculuk kariyerinde 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle önemli bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, sürpriz evliliğiyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Kısa süre içinde gelen hamilelik haberi ise çiftin mutluluğunu perçinlemiş, 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla Helvacıoğlu ve Kaspar ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tatmıştı.

Ancak bu mutlu aile tablosu kısa sürdü. Kasım 2025'ten itibaren çiftin yollarını ayırmaya hazırlandığı ve boşanma sürecine girdiği yönündeki iddialar gündeme geldi. 1.5 yıl önce evlenen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanmadan bu yana paylaşımlarda bulunsa da herhangi bir açıklama yapmayan Helvacıoğlu, sessizliğini bozdu. Sete döndüğünü duyurarak bir çekimden fotoğraflarını paylaşan İrem Helvacıoğlu'ndan bir teşekkür geldi.

'Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Şimdi daha da parlıyorum' ifadelerini kullandı.

Ayrıca sete kızını da götürdüğünü gösteren bir poz paylaşarak, 'Kalbim yine tam destek verdi annesine' notunu düştü.