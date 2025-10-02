1 Ekim reyting sonuçları belli oldu! Dün en çok ne izlendi?

Televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği günlük reyting sonuçları belli oldu. 1 Ekim 2025 Çarşamba günü ekrana gelen diziler, yarışmalar ve programlar arasındaki rekabet büyük ilgi çekti.

İzleyicilerin ilgisini çeken yapımlar, reyting sıralamalarında büyük bir rekabet içerisine girdi. İşte, dün akşamın en çok izlenen programları:

Listenin başında "Eşref Rüya" yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan bu dizi, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yüksek reytinglerle karşımıza çıkıyor. Ayrıca, "Eşref Rüya (Özet)" de Kanal D’de yayınlandı. Bu özet bölümü de dikkat çeken bir ilgi topladı.

Star TV’de yayınlanan "Sahipsizler" dizisi, prime time diliminde kendine sağlam bir yer edindi. Uzun süredir ekranlarda olan bu yapım, dram yüklü konusu ile izleyicilerin kalbine dokunmayı başardı. Dizinin özet bölümü de izleyicilerin dikkatini çekmek adına önemli bir unsur taşıdı.

Günün diğer dikkat çeken yapımı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ise ATV’de yer aldı. Ahval takibi ve suç programlarıyla bilinen bu program, sabah saatlerinden itibaren izleyicilerin beğenisini topladı. "ESRA EROL'DA" programı da ATV’de keyifli anlar sundu.

Akşam haber bültenleri, izleyicilerin ilgisini çekti. "SHOW ANA HABER" ve "SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER" gibi haber programları, güncel gelişmeleri aktarma konusunda önemli bir rol üstlendi. ATV’nin haber kanalı da rekabetten geri kalmadı.

Son olarak, "MASTERCHEF TÜRKIYE" hem eğlenceli hem de rekabet dolu yapısıyla izleyici ilgisini yüksek tutmayı başardı. Yemek yapma yarışlarına olan ilgi, izleyici kitlesinin her geçen gün daha da genişlemesine olanak tanıyor.

Dün akşam yaşanan reyting mücadeleleri, izleyicilerin hangi yapımlara yöneldiğini açıkça gösterdi. Her bir program, izleyiciyle kurduğu bağ ile reyting sıralamalarında kendine yer buldu. Bu durum, televizyon dünyasındaki rekabetin ne kadar zorlu ve dinamik olduğunu bir kez daha ispatladı.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 ESREF RUYA KANAL D 21:00:16 24:16:29 2 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:40 21:00:05 3 SAHIPSIZLER STAR TV 21:00:08 23:50:43 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:11 12:59:54 5 ESRA EROL'DA ATV 16:21:28 18:44:29 6 SAHIPSIZLER (OZET) STAR TV 19:59:54 21:00:08 7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:31 19:59:49 8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:47 9 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:55:27 10 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:31:56 24:40:49

Kaynak: TİAK