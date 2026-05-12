Hande Erçel stilisti İnan Kırdemir’i takipten çıktı! Serenay Sarıkaya krizi...

Hande Erçel’in uzun yıllardır birlikte çalıştığı stilisti İnan Kırdemir’i takipten çıkmasının ardında Serenay Sarıkaya’nın olduğu iddia edildi. Erçel, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından ID İletişim’i takipten çıkmıştı.

Ünlü oyuncunun, Ayşe Barım’ın sahibi olduğu menajerlik şirketiyle yollarını ayırması sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Erçel’in asıl olay olan hamlesi ise yıllardır birlikte çalıştığı İnan Kırdemir’i takipten çıkması olmuştu.

Başarılı oyuncunun stilistini takipten çıkmasının nedeninin ise Serenay Sarıkaya olduğu iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia gündemi değiştirdi.

İddialara göre Erçel, dünyaca ünlü bir markanın büyük defilesine katılmak istedi. Fakat marka tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullandı. Erçel’in, uzun yıllardır styling’ini yapan İnan Kırdemir’in, Serenay Sarıkaya ile birlikte defileye gitmesi olayların fitilini ateşledi.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialar doğrultusunda Erçel’in Kırdemir’i takipten çıkmasının arkasında bu nedenin yattığı öğrenildi.