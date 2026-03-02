Ünlü fenomen Dubai'den paylaştı: “Çok korkutucu bir gece"

Eski Towie yıldızı Kate Ferdinand, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki İran füze saldırıları sırasında ailesinin güvenliği için korku dolu bir gece geçirdiğini açıkladı. Geçen yıl eşi ve futbol yorumcusu Rio Ferdinand ile Dubai’ye taşınan Ferdinand, şehirdeki birçok insan gibi saldırılardan etkilendi.

Instagram üzerinden takipçilerine seslenen Kate Ferdinand, “Çok korkutucu bir gece geçirdik. Bodrumda uyuduk ama güvendeyiz” dedi. Ayrıca, “Hükümet bu konuda harika bir iş çıkarıyor ve çok güvendeyim. Dualarınız için teşekkürler, bu deneyim herkese ders oldu” ifadelerini kullandı.

Kate ve Rio, beş yaşındaki Cree ve iki yaşındaki Shae ile birlikte Dubai’de yaşıyor. Rio’nun önceki evliliğinden olan 14 yaşındaki kızı Tia ise onlarla birlikte. Ailenin diğer çocukları Lorenz ve Tate ise İngiltere’de futbol kariyerlerine devam ediyor.

Kate, aynı zamanda Dubai’deki diğer ünlülerle de dayanışma mesajları paylaştı.