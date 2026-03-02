MAGAZİN

1 Mart reyting sonuçları: Teşkilat, Sahtekarlar, Survivor...

1 Mart 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine dizi, yarışma ve haber programları arasında yoğun bir reyting mücadelesi izledi. Dünün reyting sonuçlarına göre Teşkilat, TRT 1’de yayınlanan yeni bölümüyle reyting listesinin zirvesinde yer aldı.

Dün akşam televizyon ekranlarında bir dizi heyecanı yaşandı. Farklı programlar arasında ciddi bir rekabet oluştu. En yüksek reytingi alan yapım "Teşkilat" oldu. Bu dizi TRT 1 kanalında yayınlandı.

İkinci sırada NOW kanalında yayınlanan "Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu" programı yer aldı. Gündoğdu, haber yayınında izleyicilerini bilgilendirdi. Programın reyting başarısı dikkat çekiciydi.

Başka bir dikkat çeken yapım "Sahtekarlar" oldu. Bu dizi de NOW kanalında yayınlandı. "Sahtekarlar", televizyondaki geceye damgasını vurdu.

"Survivor" programı ise TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Eğlence dolu anlar ve mücadelelerle doluydu. Program, alışıldığı gibi geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Diğer tarafta, "Ana Haber" programı yine TRT 1 kanalında öne çıktı. Günün gelişmelerini izleyicilere aktardı. Reyting sıralamasında önemli bir konuma sahipti.

Kanal 7'de yayınlanan "Gelin" programı hikayeleri ve duygusal anlarıyla dikkat çekti. İzleyicilere farklı bir deneyim sundu.

Son olarak "Show Ana Haber" programı, gündemin önemli gelişmelerini aktardı. İzleyicilerin ilgisini her zaman çekmeyi başardı.

Günün erken saatlerinde TRT 1'de "Ramazan Sevinci" programı yayınlandı. Ramazan ayının güzelliklerini izleyicilere ulaştırdı. Dini temalar üzerinde durarak önemli bir kitleye ulaştı.

Televizyon kanalları, izleyicilerin beğenisini kazanmak için çetin bir mücadele içerisindeydi. Her bir program, kendi tarzında izleyici çekmeyi başardı. Televizyon akşamı oldukça hareketli geçti.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 TESKILAT TRT 1 20:57:54 23:55:29
2 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 20:00:04
3 SAHTEKARLAR NOW 21:00:19 24:17:38
4 SURVIVOR TV8 20:22:51 24:28:39
5 TESKILAT (OZET) TRT 1 19:59:59 20:57:54
6 ANA HABER TRT 1 19:15:42 19:59:46
7 SAHTEKARLAR (OZET) NOW 20:00:09 21:00:14
8 GELIN KANAL 7 20:00:39 21:23:23
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:10 19:59:56
10 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 17:45:02 19:15:31

Kaynak: TİAK

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
