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1 Mayıs'ta Hudutsuz Sevda neden yok, final mi yaptı? Hudutsuz Sevda'da Miray Daner ayrıldı!

Hudutsuz Sevda'nın Zeynep’i Miray Daner’in sezon finalinde ekibe veda edeceği gündeme gelince seyirci isyan etti. Şimdi ise Hudutsuz Sevda 1 Mayıs bölümü yayın akışından kaldırıldı.

1 Mayıs'ta Hudutsuz Sevda neden yok, final mi yaptı? Hudutsuz Sevda'da Miray Daner ayrıldı!
Kubra Akalın

Başrollerini Miray Daner ile Deniz Can Aktaş'ın paylaştığı "Hudutsuz Sevda" dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide 'Zeynep Leto' karakterine hayat veren Miray Daner'in, sezon finaliyle birlikte projeye veda edeceği bildirildi.

MİRAY DANER NEDEN AYRILDI?

Hudutsuz Sevda'nın 3. sezon hikayesinin değişmesi nedeniyle Miray Daner, diziye veda etmek durumunda kaldı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizi ikinci sezonunu 63. bölümde tamamlayacak ve üçüncü sezonda "Halo" kod adıyla yeni bir konseptle yoluna devam edecek.

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HUDUTSUZ SEVDA NE ZAMAN?

Öte yandan bir flaş gelişme daha yaşandı. Hudutsuz Sevda'nın 1 Mayıs akşamı ekrana gelmesi planlanan yeni bölüm yayını, reklam geliri düşük olduğu için haftaya ertelendi.

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Hudutsuz Sevda yeni bölümü 8 Mayıs'ta yayınlanacak.

Mynet'in Sesi
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Miray Daner
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