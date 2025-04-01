1 Nisan 2025 Salı (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışı rehberi

1 Nisan Salı günü televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel yayın akışı bilgisi...
Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Kanal D ekranlarında ise saat 20:00'da Şarkılar Bizi Söyler/Volkan Konak Özel bölümü ekranda olacak.
Star Tv'de saat 20:00'da Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse tekrar bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de saat 20:00'da Eltilerin Savaşı filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Kaçış Planı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Tehlike Bölgesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:45 Baba Bizi Eversene
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Nasipse Olur
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kral Kaybederse
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar
16:45 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:45 Sahipsizler
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bayramlık
22:45 Babasının Kızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:15 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Lingo Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
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