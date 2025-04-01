1 Nisan 2025 Salı (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışı rehberi

1 Nisan Salı günü televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Kanal D ekranlarında ise saat 20:00'da Şarkılar Bizi Söyler/Volkan Konak Özel bölümü ekranda olacak.

Star Tv'de saat 20:00'da Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse tekrar bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Eltilerin Savaşı filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

1 NİSAN 2025 SALI YAYIN REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:20 Kaçış Planı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Tehlike Bölgesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar

10:45 Baba Bizi Eversene

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Nasipse Olur

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kral Kaybederse

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar

16:45 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:45 Sahipsizler

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bayramlık

22:45 Babasının Kızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Teşkilat

17:15 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Lingo Türkiye

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025