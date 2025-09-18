1 yılda 30 kilo verdi! Demi Lovato şeffaf seçimiyle fiziğini sergiledi

Bir dönem ciddi sağlık sorunları yaşayan şarkıcı Demi Lovato aldığı kilolarla da dikkat çekiyordu. Uyuşturucu kullandığı dönemde başına gelen sağlık sorunlarını itiraf eden, aşırı dozdan felç ve kalp krizi geçiren Lovato tedavi oldu.

Tedavisi sonrası aldığı kilolarla gündeme gelen şarkıcı 1 yıl içinde 30 kilo verdi. Şarkıcının "Ozempic trendine" dahil olduğu dedikoduları da çığ gibi büyüdü. Hiçbir zaman bu iddiaları kabul etmeyen Lovato bir dergi için iddialı pozlar verdi.

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, Paper Magazine’in yeni sayısına kapak oldu. 33 yaşındaki yıldız, çekimde minimal ve göz alıcı kombinler tercih etti.

Lovato, en çok da transparan puantiyeli üstüyle dikkat çekti. Sütyensiz tercih ettiği bu cesur parça, siyah midi etekle tamamlandı. Bir karede yerde uzanarak objektif karşısına geçen Demi, doğal dalgalı saçları ve özgüvenli duruşuyla büyüleyici göründü.

Fotoğraflarını Instagram’da da paylaşan Demi, 153 milyon takipçisinden övgü dolu yorumlar aldı. Hayranları “Bu pozlar efsane” yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.

Özel hayatında da mutlu bir dönemden geçen şarkıcı, geçtiğimiz Mayıs ayında müzisyen eşi Jutes ile evlenmişti.