Müjdat Gezen'den Gırgıriye müjdesi! Kadroda bomba isimler...

Müjdat Gezen, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinin önceki akşam sergilenen sahnesinden hemen sonra yaptığı konuşmada müjdeli haberi duyurdu.

Müjdat Gezen, Gırgıriye’nin yeniden çekileceğini müjdeledi. Filmin cast çalışmaları devam ederken sürpriz oyuncuların yer alacağı da sözlerine ekledi.

Müjdat Gezen'in açıkladığı isimlerden en dikkat çekeni ise gazeteci Uğur Dündar oldu. Filmde ayrıca, Melek Baykal ve Gülben Ergen’in de yer alacağı öğrenildi.

Gezen, filmin orijinal ruhunu koruyup günümüz seyircisine uygun hale getirmek istediklerini dile getirdi. Yapım ekibi, çekimlerin başlaması için son hazırlıkları sürdürüyor.