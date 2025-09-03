MAGAZİN

1 yılda diyet ve sporla 45 kilo verdi! Kayra Şenocak'a teklif yağıyor

Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak, düzenli beslenme ve sporla bir yılda tam 45 kilo verdi. Kayra Şenocak'a değişimi sonrası teklif yağmaya başladı.

Kubra Akalın

Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul rolüyle dikkat çeken Kayra Şenocak dizideki başarılı performansının yanı sıra verdiği kilolarla da dikkat çekmişti. Kayra Şenocak'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü oyuncu Kayra Şenocak 131 kilodan 86 kiloya düşerek 1 yılda 45 kilo vermişti.

"En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım" diyen oyuncu sağlıklı beslenme, diyet ve sporla zayıfladı.

"Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” diyen Kayra Şenocak değişimiyle beğeni aldı.

Eşi sayesinde diyet sürecini kolay atlatan oyuncu bu halinden çok mutlu.

Sebeplerinden biri ise Kayra Şenocak'a değişimiyle birlikte gelen teklifler. Oyuncu son olarak "Daha yakışıklı ve akılda kalan karakterleri oynamam için teklifler geliyor. Bu halimden memnunum" dedi.

