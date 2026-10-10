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10 Ekim Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında 10 Ekim Cumartesi günü izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Dizilerden yarışma programlarına, eğlence programlarından filmlere kadar pek çok yapım yeni bölümleri ve tekrar yayınlarıyla ekranlara gelecek. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi güncel TV yayın akışı…

10 Ekim Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 10 Ekim Cumartesi günü kanallarda yayınlanacak yapımları araştırmaya başladı. ATV’de Mercan Köşk, Kanal D’de Güller ve Günahlar, TRT 1’de Gönül Dağı, Star TV’de Başkalarının Hayatı, Show TV’de Güldür Güldür Show ve TV8’de MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı…

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:50 Evlilik Güzeldir
  • 02:50 - 05:30 Taşacak Bu Deniz
  • 05:30 - 08:30 Kalk Gidelim
  • 08:30 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 10:00 - 11:35 Hayallerinin Peşinde
  • 11:35 - 14:45 Taşacak Bu Deniz
  • 14:45 - 17:50 Teşkilat
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:30 - 04:30 Gelinim Mutfakta
  • 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 19:00 Arda'nın Mutfağı
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:15 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 03:15 - 04:30 İnadına Aşk
  • 04:30 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 08:30 Son Yaz
  • 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
  • 11:15 - 13:45 Anne Yarısı
  • 13:45 - 16:30 Ömür Usta
  • 16:30 - 19:00 Yeraltı
  • 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
  • 20:00 - 22:30 Ömür Usta

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:15 Gizemli Gerçek
  • 02:15 - 04:30 Sevdan Bir Ateş
  • 04:30 - 07:00 Muhtemel Aşk
  • 07:00 - 10:00 Kızılcık Şerbeti
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 16:15 Sevdan Bir Ateş
  • 16:15 - 18:25 Gizemli Gerçek
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:30 Dizi
  • 03:30 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 07:30 İki Aile
  • 07:30 - 10:30 Benim Tatlı Yalanım
  • 10:30 - 11:00 Yüksek Sosyete
  • 11:00 - 14:00 Dizi
  • 14:00 - 16:30 Bir Şansım Olsa
  • 16:30 - 19:00 Dizi
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 Başkalarının Hayatı

ATV Yayın Akışı

  • 00:45 - 04:15 Mercan Köşk
  • 04:15 - 06:00 Altı Üstü İstanbul
  • 06:00 - 07:30 Gözleri KaraDeniz
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:50 Ters Yüz 2
  • 11:50 - 15:20 Mercan Köşk
  • 15:20 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Mercan Köşk

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
  • 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye

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