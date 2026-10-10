10 Ekim Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 10 Ekim Cumartesi günü kanallarda yayınlanacak yapımları araştırmaya başladı. ATV’de Mercan Köşk, Kanal D’de Güller ve Günahlar, TRT 1’de Gönül Dağı, Star TV’de Başkalarının Hayatı, Show TV’de Güldür Güldür Show ve TV8’de MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı…

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:50 Evlilik Güzeldir

02:50 - 05:30 Taşacak Bu Deniz

05:30 - 08:30 Kalk Gidelim

08:30 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç

10:00 - 11:35 Hayallerinin Peşinde

11:35 - 14:45 Taşacak Bu Deniz

14:45 - 17:50 Teşkilat

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

02:30 - 04:30 Gelinim Mutfakta

04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 19:00 Arda'nın Mutfağı

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:15 Ali İhsan Varol ile Kumbara

03:15 - 04:30 İnadına Aşk

04:30 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 08:30 Son Yaz

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 13:45 Anne Yarısı

13:45 - 16:30 Ömür Usta

16:30 - 19:00 Yeraltı

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 22:30 Ömür Usta

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:15 Gizemli Gerçek

02:15 - 04:30 Sevdan Bir Ateş

04:30 - 07:00 Muhtemel Aşk

07:00 - 10:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 16:15 Sevdan Bir Ateş

16:15 - 18:25 Gizemli Gerçek

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:30 Dizi

03:30 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:30 İki Aile

07:30 - 10:30 Benim Tatlı Yalanım

10:30 - 11:00 Yüksek Sosyete

11:00 - 14:00 Dizi

14:00 - 16:30 Bir Şansım Olsa

16:30 - 19:00 Dizi

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Başkalarının Hayatı

ATV Yayın Akışı

00:45 - 04:15 Mercan Köşk

04:15 - 06:00 Altı Üstü İstanbul

06:00 - 07:30 Gözleri KaraDeniz

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:50 Ters Yüz 2

11:50 - 15:20 Mercan Köşk

15:20 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 Mercan Köşk

TV8 Yayın Akışı