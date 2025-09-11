10 Eylül 2025 güncel reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?

Dün akşam televizyonda yaşanan rekabet ilgi çekiciydi. Dizi ve haber programlarının reyting mücadelesi, izleyici tercihlerini net bir şekilde gösterdi. STAR TV'de yayımlanan "Sahipsizler", yine zirveye oturdu. Dizi izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi. Toplam izlenme oranıyla, ekranın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

İkinci sırada, ATV'nin popüler programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı. Bu program her zaman yüksek izlenme oranları ile dikkat çekiyor. İzleyicilerine sunduğu içeriklerle günün en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı sürdürüyor.

ATV'nin bir başka başarılı programı "Esra Erol'da" ise izleyici ilgisini topladı. Bu program, çeşitli konuları ele alarak izleyicilere keyifli anlar sunuyor. Reytinglerini üst sıralarda tutmayı başardı.

TV8'in "MasterChef Türkiye" programı, rekabeti ve lezzet dolu anlarıyla akşam saatlerini renklendirdi. Gıda ve yarışma unsurlarını bir araya getiren bu yapım, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Gecenin başlama saatinden önce yayımlanan "Sahipsizler (Özet)" bölümü de dikkat çekti. İzleyiciler bu özeti takip ederek dizi hakkındaki gelişmeleri hızlıca öğrenme fırsatı buldu.

ATV'nin "Ana Haber" programı, haber takip eden izleyicilerin ilgisini çekti. "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" de güncel gelişmeleri izleyicilere aktardı. Onlarca konu arasında en önemli noktalara odaklanarak gerçek zamanlı bilgi sundular.

Gün ortasında yayımlanan "ATV Gün Ortası", önemli haberleri izleyicilere aktardı. "Show Ana Haber" ise akşam saatlerine yakın önemli haberleri öne çıkardı.

Dizi masasında, "İyi Bir Aile Değiliz" Show TV'de ilgiyle takip edildi. Dram ve komedi unsurlarını harmanlayarak eğlenceli bir içerik sundu. İzleyicilerden beğeni aldı.

Akşam saatlerinde izleyici tercihleri çeşitlilik gösterdi. Reyting sonuçları bu durumu gözler önüne seriyor.

İŞTE DÜN AKŞAMIN REYTİNG SIRALAMASI:

SAHIPSIZLER - STAR TV MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV ESRA EROL'DA - ATV MASTERCHEF TURKIYE - TV8 SAHIPSIZLER (OZET) - STAR TV ATV ANA HABER - ATV SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER - NOW ATV GUN ORTASI - ATV SHOW ANA HABER - SHOW TV IYI BIR AILE DEGILIZ (T.S) - SHOW TV

Kaynak: TİAK