10 Kasım Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 10 Kasım 2026 Salı günü de akşam kuşağında dizi, yarışma ve eğlence programları öne çıkıyor. Kanal D, Star TV, NOW TV ve TRT 1'in yayın akışında dikkat çeken yapımlar yer alırken TV8'de ise MasterChef Türkiye heyecanı yaşanacak.
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Teşkilat
- 02:45 - 05:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:25 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
- 06:05 - 06:10 Turgay Başyayla ile...
- 06:10 - 08:45 Ya İstiklal Ya Ölüm
- 08:45 - 09:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın
- 09:15 - 10:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
- 10:00 - 10:30 Dolmabahçe'de O Sabah: 10...
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:05 Seksenler
- 14:05 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Daha 17
- 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:30 Neler Oluyor Hayatta
- 11:30 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Daha 17
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Haysiyet
NOW Yayın Akışı
- 01:30 - 03:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 03:00 - 04:30 Şevkat Yerimdar
- 04:30 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 06:30 Karagül
- 06:30 - 07:15 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 15:00 Gelinler Sofrada
- 15:00 - 17:30 Anne Yarısı
- 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 23:45 Anne Yarısı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:30 - 02:15 Arıcı: Ölüm Kovanı
- 02:15 - 04:30 Kızılcık Şerbeti
- 04:30 - 06:00 Bahar
- 06:00 - 09:00 Baba
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Sevdan Bir Ateş
STAR TV Yayın Akışı
- 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
- 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
- 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 Tuzlu Kahve
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 02:40 Var Mısın Yok Musun
- 02:40 - 05:30 Bir Gece Masalı
- 05:30 - 08:00 Hercai
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Temizlik Benim İşim
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
- 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
- 09:00 - 12:45 Gel Konuşalım
- 12:45 - 16:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye