10 Kasım Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 10 Kasım 2026 Salı günü de akşam kuşağında dizi, yarışma ve eğlence programları öne çıkıyor. Kanal D, Star TV, NOW TV ve TRT 1'in yayın akışında dikkat çeken yapımlar yer alırken TV8'de ise MasterChef Türkiye heyecanı yaşanacak.

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Teşkilat

02:45 - 05:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:25 - 06:05 Hayallerinin Peşinde

06:05 - 06:10 Turgay Başyayla ile...

06:10 - 08:45 Ya İstiklal Ya Ölüm

08:45 - 09:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:15 - 10:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

10:00 - 10:30 Dolmabahçe'de O Sabah: 10...

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:05 Seksenler

14:05 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Daha 17

03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:30 Neler Oluyor Hayatta

11:30 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Daha 17

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

03:00 - 04:30 Şevkat Yerimdar

04:30 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 06:30 Karagül

06:30 - 07:15 Ali İhsan Varol ile Kumbara

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 15:00 Gelinler Sofrada

15:00 - 17:30 Anne Yarısı

17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 23:45 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

00:30 - 02:15 Arıcı: Ölüm Kovanı

02:15 - 04:30 Kızılcık Şerbeti

04:30 - 06:00 Bahar

06:00 - 09:00 Baba

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:30 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın

08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Tuzlu Kahve

ATV Yayın Akışı

00:20 - 02:40 Var Mısın Yok Musun

02:40 - 05:30 Bir Gece Masalı

05:30 - 08:00 Hercai

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı