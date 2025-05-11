10 Nisan Survivor'da elenen isim belli oldu! Ağlayarak gitti: Survivor'a aşığım

Survivor All Star 2025’te nefes kesen bir düello gecesi daha geride kaldı. Sedat, Yusuf, Volkan ve Batuhan’ın karşı karşıya geldiği gecede elenen yarışmacı Yusuf Yıldız oldu.

10 Nisan'da ekrana gelen Düello finalinde Yusuf Yıldız ile Volkan Çetinkaya arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Karşılaşma öncesi duygularını paylaşan Yusuf, “Böyle bir senaryoyu ben istemezdim. 4 ayı geçtik ve Volkan abiyle her zaman beraber savaştık. Şimdi rakibim oldu ama elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Volkan ise, “Yusuf çok iyi bir yarışmacı. Onu her zaman sıralamada ilk 5’e koyarım. Kazanan hak eden olsun” sözleriyle rakibine saygısını gösterdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE GİTTİ

Gecenin sonunda elenen isim Yusuf Yıldız oldu. Elenişin ardından duygusal anlar yaşayan Yusuf, “Survivor’a aşığım. Hayalim finale kalmaktı. Kısmetimde yokmuş. Ailem üzülmesin. Kırmızı takımı kırdıysam affetsin, mavi takımıma teşekkür ederim” diyerek veda etti.

Yusuf’un vedası hem takım arkadaşlarını hem ekran başındaki izleyicileri üzdü.