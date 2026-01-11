MAGAZİN

10 Ocak MasterChef Altın Kupa'da altın ceketi kim kazandı?

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da 10 Ocak Cumartesi akşamı nefesler tutuldu. Finalde Dilara ile karşı karşıya gelen Kıvanç, sadece 1 puan farkla gecenin kazananı olarak üçüncü altın ceketi sırtına geçirdi. İşte heyecan dolu gecenin tüm detayları...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye Altın Kupa heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar ligi tadındaki sezonda, büyük final öncesi sembolik önemi büyük olan altın ceketler sahiplerine kavuşuyor. 10 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde, mutfakta adeta bir düello yaşandı.

Peki, MasterChef'te üçüncü altın ceketi kim kazandı? İşte gecenin özeti ve kazanan isim...

MasterChef Türkiye’nin 10 Ocak tarihli bölümünde yarışmacılar, altın ceketi giyebilmek için iki aşamalı zorlu bir sınavdan geçti. İlk etapta şefler, yarışmacılardan Avrupa mutfağının klasikleşmiş üç yemeğini en iyi şekilde yorumlamalarını istedi.

Hasan ve Sergen’in ardından üçüncü ceketi dolabına asmak isteyen Sergen, Hasan, Çağatay, Barbaros, Ayaz, Kerem, Dilara ve Kıvanç; tezgah başında ter döktü. İlk turun sonunda alınan puanlar, final etabına taşındı.
Gecenin ikinci etabında ise yaratıcılık ve teknik ön plandaydı. Puanlama sonucunda sona kalan iki isim Kıvanç ve Dilara oldu. İzleyicilerin ekran başına kilitlendiği anlarda, şeflerin tadım yapmasının ardından puanlar açıklandı.

Kıvanç, final turunda Dilara ile girdiği kıyasıya rekabetten sadece 1 puan farkla galip ayrılarak üçüncü altın ceketin sahibi oldu.

