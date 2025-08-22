11 ay mücadele etti! Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk ve ailesi zor günler geçiriyor. Metin Şentürk geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile takipçilerini duygulandırmıştı.

Kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Şentürk takipçilerinden dua istemişti. Şentürk, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. demişti.

ACI HABER GELDİ

Metin Şentürk bugün yaptığı paylaşımla acı haberi paylaştı. Şentürk kardeşinin hayatını kaybettiği 'Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkında rahmetine kavuşmuştur.

Cenaze namazı 23 Ağustos 2025 cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih camiinde kılınacak olup, cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir.' sözleriyle duyurdu.