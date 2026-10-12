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11 Ekim MasterChef'te kim elendi? Buse mi Kübra mı gitti?

MasterChef Türkiye'de 11 Ekim 2026 Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. TV8'de ekrana gelen bölümde potadaki yarışmacılar, yarışmaya devam edebilmek için hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef'te kim elendi, yarışmaya kim veda etti?

11 Ekim MasterChef'te kim elendi? Buse mi Kübra mı gitti?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. 11 Ekim Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde eleme potasındaki yarışmacılar, şeflerin karşısında en iyi tabakları hazırlamak için mücadele etti. Kritik gecenin sonunda bir yarışmacının MasterChef hayallerine veda edip etmeyeceği merak konusu olurken izleyiciler de “MasterChef'te kim elendi?” ve “11 Ekim MasterChef'ten kim gitti?” sorularına yanıt aramaya başladı.

MasterChef'te bu hafta Nurten, Ayşe,Nilay, Buse, Hasan Alp, Şadi, Enes, Kübra eleme adayıydı. Yarışmacılar yarışmada kalabilmek için büyük bir çaba gösterdi.

11 Ekim MasterChef te kim elendi? Buse mi Kübra mı gitti? 1

MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ?

Zaman zaman gerilimin de yaşandığı gecede Buse ve Kübra son ikiye kaldı. MasterChef Türkiye 2026'ya veda eden isim ise Buse oldu.

Buse üzen haberle birlikte ağlamaya başladı. Somer Şef ise "Seni üzmek istemiyorum ama 2 hatan vardı" dedi.
11 Ekim MasterChef te kim elendi? Buse mi Kübra mı gitti? 2

Yüzde 77 seyirci oyuyla yarışmaya katılan 22 yaşındaki Buse ise vedasında "Çok üzüldüm. Elimden bu kadar geldi. Bu kadar yapacakmışım. Zaten çok mutluyum sizi tanıdığım için. Çok teşekkür ederim" dedi.

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Masterchef
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