11 Haziran Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

11 Haziran perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

01:55 - 04:10 Benim Adım Melek

04:10 - 05:40 Seksenler

08:05 - 10:30 Balkan Ninnisi

13:15 - 14:00 Seksenler

14:00 - 17:45 Benim Adım Melek

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 22:00 2026 Dünya Kupası...

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Daha 17

05:00 - 07:00 Taş Kağıt Makas

07:00 - 09:00 Yabancı Damat

11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:30 Bahar

03:30 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 - 12:30 Bahar

12:30 - 15:00 Gelin Evi

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 02:30 Aramızda Kalsın

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

02:40 - 05:30 Gözleri KaraDeniz

05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

13:00 - 14:00 Gün Ortası

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı