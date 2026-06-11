11 Haziran Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

11 Haziran perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 01:55 - 04:10 Benim Adım Melek
- 04:10 - 05:40 Seksenler
- 08:05 - 10:30 Balkan Ninnisi
- 13:15 - 14:00 Seksenler
- 14:00 - 17:45 Benim Adım Melek
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 22:00 2026 Dünya Kupası...
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Daha 17
- 05:00 - 07:00 Taş Kağıt Makas
- 07:00 - 09:00 Yabancı Damat
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 03:30 Bahar
- 03:30 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10:00 - 12:30 Bahar
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet
STAR TV Yayın Akışı
- 01:00 - 02:30 Aramızda Kalsın
- 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
- 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 02:40 - 05:30 Gözleri KaraDeniz
- 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 05:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
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