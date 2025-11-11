11 Kasım Salı 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

11 Kasım 2025 Salı günü kanalların yayın akışları merak konusu oldu. Hangi diziler yeni bölümüyle ekranda olacak, hangi kanalda hangi program saat kaçta başlayacak? TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8’in gün boyu sürecek yayın akışını sizin için derledik. İşte 11 Kasım Salı 2025 TV yayın akışı ve bu akşam ekranda izleyebileceğiniz yapımların listesi…

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

01:30 - 01:50

Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 - 02:20

Dolmabahçe'de O Sabah: 10 Kasım 1938

02:20 - 04:50

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

04:50 - 05:30

Lingo Türkiye

Lingo Türkiye'de yarışmacılar, dört harften oluşan kelimeleri bularak ödül kazanmaya başlıyor. Beş harfli kelimelerden oluşan ikinci etapta yarışan üç çift arasında en az ödülü kazanan yarışmacılar eleniyor. Hızlı düşünmenin önemli olduğu Lingo Türkiye'de kaç kelimenin doğru tahmin edildiği değil kasada toplanan ödül miktarı önemli. Kasasında en çok parayı biriktiren çift final etabında yarışmaya hak kazanıyor.

05:30 - 06:20

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

06:20 - 09:10

Kalk Gidelim

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul'a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiştir. Mustafa Ali'nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali’nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.

09:10 - 10:30

Adını Sen Koy

Ömer altı aylık ömrü kalan kardeşinin mutluluğu için hiç beklemediği anda mecburi bir oyunun içinde bulur kendini... Bambaşka bir dünyadan gelen Zehra ile evlenmek zorundadır. Altı aylık sözleşmeli, formalite bir evlilik yapacak, bunun için Zehra'ya istediği parayı ödeyecek, onun altı ayını satın alacaktır.

10:30 - 13:15

Alişan ile Hayata Gülümse

Alişan ile Hayata Gülümse programı, alanında uzman isimler, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlıyor. Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatıyor, önemli noktaların altını çiziyor. Yeşilçam'dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşuyor. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara geliyor. Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı’dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri Alişan ile Hayata Gülümse'de yer alıyor.

13:15 - 14:25

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

14:25 - 17:45

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

17:45 - 19:00

Lingo Türkiye

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:00

Güller ve Günahlar

Tecer Ailesi Berrak'ın uyanmasını sevinçle karşılarken Serhat, kendisinden saklanan gerçeğin peşinde, Kader'in babasının kim olduğunu öğrenmek istiyordur. Zeynep, artık gitme vaktinin geldiğini düşünerek Berrak'tan Kader'i kızı olarak kabul etmesini beklerken Berrak tüm beklentileri boşa çıkaracak bir hamle yapar.

03:00 - 05:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

05:00 - 07:00

Üç Kız Kardeş

Türkan, Dönüş ve Derya... Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır.

07:00 - 09:00

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Hikaye, 1967 yılında, İstanbul’un eski semtlerinden birinde başlayan ve günümüze kadar sürecek olan bir zamanı dilimini içeriyor. 1960'lı yıllarda, kocasının kendisine yaptığı onca kötülüğü ve yaşadığı aile dramını unutamamış, bir evladını torununun doğumunda kaybetmiş bir annenin ve aynı zamanda kendisine ait bir konfeksiyon atölyesinin sahibi olan Cemile'nin, kızları Berrin ve Aylin; oğulları Mete ve Osman, kayınvalidesi Hasefe Hanım, damatları ve torunları ile verdiği mücadeleye tanık olacaksınız.

09:00 - 11:00

Neler Oluyor Hayatta

Yorumlarıyla fark yaratan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım, gündeme ve insana dair her konuya değiniyor.

11:00 - 14:00

Yaprak Dökümü

Bütün hayatını beş çocuğuna iyi bir ahlak vermeye adayan Ali Rıza Bey, bir haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızları Necla'nın da üniversiteyi kazanmasıyla Ali Rıza Bey ve ailesi İstanbul'a yerleşmeye karar verir. Fakat Ali Rıza Bey, doğup büyüdüğü şehri çok değişmiş bulur. Bu farklı çevrede çocukların istekleri de değişmeye başlamıştır. Büyük şehir hayatının getirdiği ekonomik krizler kaçınılmazdır. Ali Rıza Bey, ekonomik gücüyle birlikte otoritesini de kaybetmiştir. Darbeler ardarda gelir. Rüzgar sert esmekte, ağacın yaprakları birer birer dökülmektedir...

14:00 - 16:45

Gelinim Mutfakta

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta, yine çok kazandırmaya devam ediyor. Gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken, haftanın en başarılı gelini ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

16:45 - 19:00

Uzak Şehir

Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

19:00 - 01:45

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

NOW Yayın Akışı

01:00 - 03:30

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

03:30 - 04:45

İnadına Aşk

Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar. Tamamen zıt karakterler olan Defne ve Yalın’ın birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmeleriyle başlayan hikaye, Defne’nin maço ağabeyi Çınar’ın müdahaleleriyle iyice karışır. Ama asıl cümbüş, Çınar’ın Yalın’ın kız kardeşi Yeşim’e aşık olmasıyla kopacaktır!

04:45 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 07:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

07:30 - 08:00

İlk Bakış

Türkiye ve Dünya'dan gecenin sıcak gelişmelerini içeren haber turu ekrana geliyor.

08:00 - 10:45

Çalar Saat

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:45 - 12:30

Çağla ile Yeni Bir Gün

Çağla Şıkel'in sunduğu programda, sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konular ele alınıyor, son trendler, farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılıyor. Bunların yanı sıra Çağla Şıkel; hayatınızı kolaylaştıracak, bütçe tasarrufu sağlayacak birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar veriyor.

12:30 - 13:30

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

13:30 - 16:30

En Hamarat Benim

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini yapıyor, evler temizlendikten sonra ise mutfakta hünerlerini sergiliyor. Kendine güvenen hamarat yarışmacılar ayrıca çay saati için de birbirinden nefis yiyecekler hazırlıyor, sofralar kuruyor. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor.

16:30 - 19:00

Kıskanmak

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kıskanmak

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

23:30 - 02:00

Ben Onun Annesiyim

Yıllar önce kocasını öldürmekle suçlanan Ayşe, hamile halde girdiği cezaevinde bir kız çocuğu dünyaya getirir. Hayatta tutunacak kimsesi kalmadığında, tek çare olarak bebeğini kayınvalidesi Suna Saydamel'e emanet eder. Cezaevinden çıkan Ayşe, Suna'dan gizli bir şekilde kızının nerede olduğunu öğrenir. Küçük Zeynep, yıllar önce başka bir aile tarafından evlat edinilmiş, şimdi ise babası Kemal'in yanında büyümektedir. Ayşe, Zeynep'e yaklaşmak için kimliğini gizleyerek onun bakıcısı olur. Fakat bir anne olarak duyduğu özlem ve koruma içgüdüsü, kısa sürede yerini karanlık bir kararlılığa bırakır: Kızını sonsuza kadar yanına almak için her yolu deneyecektir.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:00

Yusuf Yusuf

Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelecek olan Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

02:00 - 04:15

Bereketli Topraklar

Adana'nın bereketli toprakları, yıllardır süren bir sessiz savaşın gölgesindedir. Bölgenin iki köklü ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar bir zamanlar kanla çizilen sınırlarını korumak için suskunluğa gömülmüştür. Ancak bu sessizliğin bozulması an meselesidir. Bu düzene karşı dimdik duran Ömer Bereketoğlu, ailesinin mirasını ve toprağın onurunu korumak için mücadele eder. Fakat Adana'ya yeni tayini çıkan idealist savcı Nevin'in gelişiyle birlikte tüm dengeler değişir. Bölgenin kendi yazılı olmayan kurallarından rahatsız olan Nevin, güçlü ailelerin kurduğu çarpık düzeni tehdit eder. Karahanlı cephesinde ise yıllardır bastırılmış bir öfke yeniden uyanır.

04:15 - 06:00

Yusuf Yusuf

06:00 - 08:15

Yeni Gelin

Biri Madrid'te ve Milano'da büyümüş İspanyol güzeli Bella; diğeri Çukurova'nın bağrında, aşiret içinde yoğrulmuş Hazar Ağa... İki ayrı dünyanın insanı olsalar da aşklarına engel olamayıp evlenirler ve Çukurova'nın, Bozok Aşireti’nin yolunu tutarlar. Artık Bella, Bozok Aşireti’nin yeni gelinidir. Fakat bu durum, başta kayın valide Asiye olmak üzere, tüm konak halkını rahatsız eder ve o an hepsi ant içer. Bu yeni gelin, bu konakta barınamayacak ve geldiği gibi gidecektir. Fakat Bella, telli duvaklı gelin olmuş, girdiği tüm sınavlardan başarıyla geçmiştir. Bella'nın gelişiyle hayalleri alt üst olan yalnızca Bozok Aşireti değildir. Bella'nın gelişi, başka bir düşman cephesi daha açmıştır. Ve bu cephenin kazanmak için yapmayacağı şey yoktur. Düşman Duran aşireti, öyle bir şey yapar ki, bundan sonra kimse hayatına eskisi gibi devam edemeyecektir.

08:15 - 10:00

Ela Rumeysa ile Bu Sabah

Türkiye'den ve dünyadan en son haberleri tarafsız bir bakış açısıyla izleyicilere aktaran program; kadın olmayı, ayakta kalmayı ve çocuk yetiştirmeyi de ele alıyor.

10:00 - 12:30

Sandık Kokusu

Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu'nun oğlu Kuzey'i İstanbul'a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur. Kuzey'in kaybolması Karsu'nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.

12:30 - 15:00

Gelin Evi

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine büyük ödül veriliyor.

15:00 - 18:45

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Yıllarca Türkiye siyasetinin nabzını tutan ödül rekortmeni Didem Arslan Yılmaz artık halkın nabzını tutuyor, insanların yaşamına dokunuyor. Faili meçhul cinayetler, yıllarca gün yüzü görmemiş sırlar, izleyicilerden gelen ipuçlarından yola çıkılarak canlı yayında çözülüyor. 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yle birçok sosyal sorumluluk projesi hayat buluyor. Kadın, erkek, çocuk demeden ihtiyaç sahibi herkese yönelik projeler vatandaşlardan gelen desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sesini duyurmak isteyen tüm dernek ve kurumlar da bu programda kendine yer buluyor.

18:45 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Bahar

Umay ve Parla'nın uğradıkları şantaj, daha kötü olaylara sebep olurken Bahar, kızları korumak ile adaleti sağlamak arasında en ağır sınavını verir. Harun ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Uras ve Seren evlilikleri ile ilgili kesin bir karar verir. Bu karardan sonra Uras'ın yaptıkları herkesi şaşırtacaktır. Evren'in Naz'ı evine alması; Bahar'la ilişkilerini yine bir çıkmaza sokmuştur. Oğlunu kurtaran Harun'a duyduğu minnet, Bahar'ı Harun'a yaklaştırırken Evren'in içinde ise Naz ve bebeğe karşı şüpheler oluşur.

STAR TV Yayın Akışı

02:30 - 05:00

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

05:00 - 07:00

Söz

İstanbul'da yaşanan bir terör saldırısı sonucu onlarca insan hayatını kaybeder. Olayın ardından Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı bir yeni bir akışa sürüklenir. Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırır. Bunun üzerine örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

07:00 - 09:30

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

09:30 - 13:30

Songül ve Uğur ile Sana Değer

Evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olan Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların mimarı olmaya geliyor. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen ikili, gençlerin hayatına dokunuyor.

13:30 - 16:15

Nur Viral ile Sen İstersen

Hayatın tam içinden gelen gerçek hikâyeler bu programda hayat bulacak. Yıllardır saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, yarım kalan hikâyeler tamamlanacak, kırılan kalpler onarılacak. Yüzleşmeler, sadece kişiler arasında değil, insanın kendi kalbiyle de yaşanacak. Geçmişin yüklerinden arınmak, yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkes bu ekranda kendi yolculuğunu bulacak.

16:15 - 19:00

Söz

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Kral Kaybederse

ATV Yayın Akışı

01:40 - 04:20

Gözleri KaraDeniz

Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür. Mehmet dediğini yapmış, tüm ailesi ve konsey hakkında itirafçı olmuştur. Osman'ın yokluğunda liderliği tamamen üstlenen Azil, ailesini ve Maçari soyadını kurtarmayı hedefler. Mehmet, itirafçılığı sonrasında güç zehirlenmesi yaşamaktadır. Havva ve Sado'yu da yanına alarak tehlikeli bir işe daha atılırken, Azil'le karşı karşıya geleceğinden habersizdir.

04:20 - 06:30

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

06:30 - 08:00

Bir Gece Masalı

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşkları konu ediliyor.

08:00 - 10:00

Kahvaltı Haberleri

Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmelerine ve gazetelerden başlıklara yer veriliyor. Ayrıca para piyasaları, kültür ve sanat etkinlikleri ile ilgili haberler de ekrana taşınıyor.

10:00 - 13:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Cinayetler, kayıplar, adam kaçırma ve miras davaları gibi olaylar bu programda bütün açıklığıyla tartışılıyor ve bir çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Sorunlarına bir çözüm bulamayan insanlar Müge Anlı'ya başvuruyor. Programda bir hukukçu ve adli tıp uzmanı da yer alıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine yer veriliyor. Özellikle kadın sağlığı, çocuklar ve yaşlılar ile ilgili pek çok yardım kampanyasına da öncülük yapılıyor. Bu programda başlatılan Sevgi İzi kampanyası sayesinde, birçok kayıp bulundu. Ayrıca okuma yazma seferliği sayesinde birçok vatandaş okur yazar oldu.

13:00 - 14:00

Gün Ortası

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar ekrana taşınıyor. Ayrıca canlı bağlantılara ve uzman görüşlerine de yer veriliyor.

14:00 - 16:00

Mutfak Bahane

Nursel Ergin'in renkli sunumuyla ekrana gelen Mutfak Bahane'de gelinler eşleri ile birlikte yemek yaparak mutfakta hünerlerini gösteriyor, kayınvalideleri ise tadım yapıp puan veriyor. Dört aile, her gün 7 altın ile cuma finallerinde 35 bilezik için kıyasıya yarışıyor. Bu arada çiftler her gün bir zarf seçerek şanslarını arttırmaya çalışıyor. Sürpriz zarflardan çıkanlar kimi zaman kazandırıyor kimi zaman da kaybettiriyor.

16:00 - 19:00

Esra Erol'da

Ayrılıklar, dargınlıklar, kayıplar, özlemler, kavuşmalar ve sevinçler... Hayata dair birçok şey bu programda... Stüdyoda ağırlanan konuklar; dertlerini, sıkıntılarını veya isteklerini paylaşıyorlar. Esra Erol, uzmanların da katılımıyla dertlere derman olmaya çalışıyor.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Gözleri KaraDeniz

Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir. İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

03:30 - 06:00

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

06:00 - 07:15

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

07:15 - 09:00

Ebru ile 8'de Sağlık

Ebru Şallı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ebru ile 8'de Sağlık' programında, uzman konuklar merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor.

09:00 - 13:15

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

13:15 - 16:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

16:00 - 20:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.