Ünlü oyuncu Doğaç Yıldız evleniyor! Piramitler önünde sürpriz teklif

Ünlü oyuncu Doğaç Yıldız, bir süredir aşk yaşadığı Başak Çoruh ile evlilik kararı aldı. Çift, Mısır tatilinde tarihi piramitlerin büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir an yaşadı. Özel anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncu Doğaç Yıldız evleniyor! Piramitler önünde sürpriz teklif
Öznur Yaslı İkier

Rol aldığı projelerdeki performansıyla beğeni toplayan Doğaç Yıldız bu defa özel hayatıyla gündeme geldi.

Uzun süredir Başak Çoruh ile mutlu birliktelik yaşayan ünlü oyuncu, ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdi. Mısır turuna çıkan ikili, seyahatlerini romantik bir sürprizle taçlandırdı.

Ünlü oyuncu Doğaç Yıldız evleniyor! Piramitler önünde sürpriz teklif 1

Çift, piramitleri ziyaret ettikleri sırada romantik anlar yaşadı. Doğaç Yıldız, devasa piramitlerin önünde bir anda sevgilisinin önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu.

Ünlü oyuncu Doğaç Yıldız evleniyor! Piramitler önünde sürpriz teklif 2

Başak Çoruh'tan 'Evet' yanıtını alan oyuncu, bu romantik anı da sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Doğaç Yıldız evleniyor! Piramitler önünde sürpriz teklif 3

"SÜRPRİZ SONLU"

Doğaç Yıldız paylaşımına: Akım sonu (sürpriz sonlu) She said “evlenirim tabi salak” Sonunda güneşin üstümüze doğması tesadüf değil. Teşekkürler RA.' notunu düştü.

