Ünlü oyuncu Doğaç Yıldız evleniyor! Piramitler önünde sürpriz teklif

Rol aldığı projelerdeki performansıyla beğeni toplayan Doğaç Yıldız bu defa özel hayatıyla gündeme geldi.
Uzun süredir Başak Çoruh ile mutlu birliktelik yaşayan ünlü oyuncu, ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdi. Mısır turuna çıkan ikili, seyahatlerini romantik bir sürprizle taçlandırdı.
Çift, piramitleri ziyaret ettikleri sırada romantik anlar yaşadı. Doğaç Yıldız, devasa piramitlerin önünde bir anda sevgilisinin önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu.
Başak Çoruh'tan 'Evet' yanıtını alan oyuncu, bu romantik anı da sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Doğaç Yıldız paylaşımına: Akım sonu (sürpriz sonlu) She said “evlenirim tabi salak” Sonunda güneşin üstümüze doğması tesadüf değil. Teşekkürler RA.' notunu düştü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum