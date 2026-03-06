Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı geldi

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı TRT1'in fenomen dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Taşacak Bu Deniz bu akşam heyecanla beklenen 20. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yerine geçen hafta Sırbistan-Türkiye basketbol maçı yayınlanmıştı. Bu hafta ise dizinin yeni bölümü saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

“Benim kalbim asla durmaz çünkü senin yanında hızlanıyor.” ❣️#TaşacakBuDeniz yeni bölümüyle bugün 20.00’de TRT 1’de.@tasacakbudeniz pic.twitter.com/ZIEQQAuBO1 — TRT 1 (@trt1) March 6, 2026

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜM ÖZETİ:

Eleni ve Fadime, karların içinde donmak üzereyken bulunurlar ve kendileri için büyük bir yaşam mücadelesi başlar. Bu mücadele, Adil’in Oruç’la ve İso’yla ilişkisinin derinleşmesine yol açar. Esme ve Adil de bu süreçte anlaşmazlıklarını bir kenara bırakırlar. Birbirlerine sarılarak Eleni ve Fadime’yi kurtarmaya çalışırlar.

Eleni’nin hayatla ölüm arasında gidip gelmesi, Oruç’a onsuz ne kadar yalnız olduğunu fark ettirir. Oruç ve Adil Eleni hakkında çok içten bir konuşma yaparlar. İso ve Fadime ise birbirlerine ne kadar değer verdiklerinin farkına varırlar ve çekinerek de olsa ilk defa hisleri ifade etmeye başlarlar. Ama Fadime’nin bir itirafı İso’yu deliye çevirir.

Pikabın freninin kesildiğini anlayan Şerif ve Zarife, bunu Fadime’yi Furtuna Konağı’na getirmek ve Esme’yi konakta tutmak için kullanırlar. Ancak Adil’in onlara büyük bir sürprizi vardır. Şerif Esme’nin peşine düşer. Esme ise Furtuna’nın sonunu getirecek depremi başlatır, her şeyi Gezep’e anlatır. Ama anlattığı tek kişi Gezep değildir.