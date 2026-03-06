MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı geldi

Taşacak Bu Deniz dizisi heyecanla beklenen 20. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekrana getirilmeyen fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümünde yine yer yerinden oynayacak.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı geldi
Öznur Yaslı İkier

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı TRT1'in fenomen dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Taşacak Bu Deniz bu akşam heyecanla beklenen 20. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yerine geçen hafta Sırbistan-Türkiye basketbol maçı yayınlanmıştı. Bu hafta ise dizinin yeni bölümü saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜM ÖZETİ:

Eleni ve Fadime, karların içinde donmak üzereyken bulunurlar ve kendileri için büyük bir yaşam mücadelesi başlar. Bu mücadele, Adil’in Oruç’la ve İso’yla ilişkisinin derinleşmesine yol açar. Esme ve Adil de bu süreçte anlaşmazlıklarını bir kenara bırakırlar. Birbirlerine sarılarak Eleni ve Fadime’yi kurtarmaya çalışırlar.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı geldi 1

Eleni’nin hayatla ölüm arasında gidip gelmesi, Oruç’a onsuz ne kadar yalnız olduğunu fark ettirir. Oruç ve Adil Eleni hakkında çok içten bir konuşma yaparlar. İso ve Fadime ise birbirlerine ne kadar değer verdiklerinin farkına varırlar ve çekinerek de olsa ilk defa hisleri ifade etmeye başlarlar. Ama Fadime’nin bir itirafı İso’yu deliye çevirir.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı geldi 2

Pikabın freninin kesildiğini anlayan Şerif ve Zarife, bunu Fadime’yi Furtuna Konağı’na getirmek ve Esme’yi konakta tutmak için kullanırlar. Ancak Adil’in onlara büyük bir sürprizi vardır. Şerif Esme’nin peşine düşer. Esme ise Furtuna’nın sonunu getirecek depremi başlatır, her şeyi Gezep’e anlatır. Ama anlattığı tek kişi Gezep değildir.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı geldi 3

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu evleniyor! Piramitler önünde sürpriz teklif Ünlü oyuncu evleniyor! Piramitler önünde sürpriz teklif
Sevgilisi için bunu da yapmış! Göğsündeki dövmeye kimse inanamadıSevgilisi için bunu da yapmış! Göğsündeki dövmeye kimse inanamadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ulaş Tuna Astepe deniz baysal Taşacak Bu Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu... Azerbaycan'dan yeni hamle

İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu... Azerbaycan'dan yeni hamle

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.