11 Mart 2025 Salı bu akşam hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

11 Mart 2025 Salı akşamı Tv'de hangi programların, yarışmaların ve dizilerin olduğu merak ediliyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Biz de sizler için Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...
Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi ekrana gelecek.
Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Şirinler 2 filmi ekrana gelecek.
Star Tv'de saat 20:00'da Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Show Tv'de saat 20:00'da başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı ve Halil İbrahim Ceyhan'ın yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi yer alacak.
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Can Borcu
03:45 Prof. Dr Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler 2
22:15 300 Spartalı
00:15 Abigail: Sınırların Ötesinde
02:15 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:05 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
03:00 Güzel Köylü
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Siyah Kalp
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
22:45 Kızl Goncalar
01:45 Her Yerde Sen
04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:15 Bay Yanlış
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:55 Avrupalı Müslümanlar
07:10 Vuslat
10:10 Ömür Akkor İle Bir Bereket
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Ömür Akkor İle Bir Bereket
14:45 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:25 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Vefa Sultan
01:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:25 Sahur Bereketi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
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