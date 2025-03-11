11 Mart 2025 Salı bu akşam hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

11 Mart 2025 Salı akşamı Tv'de hangi programların, yarışmaların ve dizilerin olduğu merak ediliyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Biz de sizler için Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi ekrana gelecek.

Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Şirinler 2 filmi ekrana gelecek.

Star Tv'de saat 20:00'da Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Show Tv'de saat 20:00'da başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı ve Halil İbrahim Ceyhan'ın yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi yer alacak.

11 MART 2025 YAYIN AKIŞI BİLGİSİ

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Can Borcu

03:45 Prof. Dr Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler 2

22:15 300 Spartalı

00:15 Abigail: Sınırların Ötesinde

02:15 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:05 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:15 Sahipsizler

03:00 Güzel Köylü

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Siyah Kalp

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

22:45 Kızl Goncalar

01:45 Her Yerde Sen

04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:15 Bay Yanlış

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:55 Avrupalı Müslümanlar

07:10 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir Bereket

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Ömür Akkor İle Bir Bereket

14:45 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:25 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Vefa Sultan

01:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:25 Sahur Bereketi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan