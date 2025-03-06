MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 11 milyonluk hesabını silmişti! Can Yaman geri döndü takipçi sayısı şoke etti

11 milyonluk hesabını silmişti! Can Yaman geri döndü takipçi sayısı şoke etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2025 11:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Can Yaman 11 milyon takipçisi olan hesabını bir kalemde silmişti. Can Yaman geri döndü.

11 milyonluk hesabını silmişti! Can Yaman geri döndü takipçi sayısı şoke etti

'Sandokan' adlı dizisiyle gündeme gelen ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Can Yaman, 11 milyon takipçisi olan Instagram hesabını silince herkesi şoke etmişti.

Yaman’ın hesabını silme nedeni sosyal medyanın kendisine faydadan çok zarar getirmesi ve yaptığı işlere konsantrasyonunu etkilemesiydi.

Ekran görüntüsü 2025-03-06 110719

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu sosyal medyada son olarak "Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum. Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya, işime bakıyorum zaten. Arada bir de olsa alkışlamanızı ummayı çoktan bıraktım da rahat bırakırsanız daha da iyi işime bakacağım. Hadi size bir Türkçe paylaşım daha, bugün iyi günümdeyim…" diyerek gündeme gelmişti.

Ekran görüntüsü 2025-03-06 110645

Can Yaman Instagram'a gerdi döndü. Oyuncunun yeni açtığı hesap dakikalar içinde 50 bin takipçiye ulaştı.

Öte yandan Can Yaman'ın başrolünü üstlendiği ve Orhan Yeniaras'ın aynı adlı romanından uyarlanan "El Turco" dizisi Türkiye'de 2 Nisan'da GAİN platformunda yayınlanacak.

Mynet'in Sesi
Dergi için poz verdi! Beğeni butonu çöktü Dergi için poz verdi! Beğeni butonu çöktü
Zebani Efe olarak tanınmıştı! Tövbe edip Müslüman oldu! Son hali gündemdeZebani Efe olarak tanınmıştı! Tövbe edip Müslüman oldu! Son hali gündemde
Anahtar Kelimeler:
Can Yaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken ilk paylaşım

Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken ilk paylaşım

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.