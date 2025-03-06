11 milyonluk hesabını silmişti! Can Yaman geri döndü takipçi sayısı şoke etti

'Sandokan' adlı dizisiyle gündeme gelen ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Can Yaman, 11 milyon takipçisi olan Instagram hesabını silince herkesi şoke etmişti.

Yaman’ın hesabını silme nedeni sosyal medyanın kendisine faydadan çok zarar getirmesi ve yaptığı işlere konsantrasyonunu etkilemesiydi.

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu sosyal medyada son olarak "Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum. Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya, işime bakıyorum zaten. Arada bir de olsa alkışlamanızı ummayı çoktan bıraktım da rahat bırakırsanız daha da iyi işime bakacağım. Hadi size bir Türkçe paylaşım daha, bugün iyi günümdeyim…" diyerek gündeme gelmişti.

Can Yaman Instagram'a gerdi döndü. Oyuncunun yeni açtığı hesap dakikalar içinde 50 bin takipçiye ulaştı.

Öte yandan Can Yaman'ın başrolünü üstlendiği ve Orhan Yeniaras'ın aynı adlı romanından uyarlanan "El Turco" dizisi Türkiye'de 2 Nisan'da GAİN platformunda yayınlanacak.