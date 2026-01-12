11 Ocak MasterChef'te altın ceketi kim kazandı? MasterChef'te kimler elendi?

MasterChef Türkiye All Star’da final öncesi heyecan doruğa çıktı. 11 Ocak 2026 Pazar akşamı ekrana gelen bölümde, saray mutfağından ilham alınarak hazırlanan tabaklar şeflerin beğenisine sunuldu. Zorlu gecede en yüksek puanı alan yarışmacı son altın ceketin sahibi olarak büyük finale bir adım daha yaklaştı. İzleyicilerin merakla takip ettiği bölümün ardından “MasterChef Altın Ceket’i kim kazandı?”, “Kimler elendi?” ve “All Star’da altın ceket kazanan yarışmacılar kimler oldu?” soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti.

MASTERCHEF SON CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın ceketin son sahibi Çağatay oldu. Önlük kazanan isimler Hasan, Sergen ve Kıvanç oldu.

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'ya veda eden isimler Ayaz, Barbaros, Kerem, Dilara oldu.

KEREM'İN ELENMESİNE TEPKİ

Ancak Kerem'in elenmesi sosyal medyada gündem oldu. Seyirciler Kerem'in elenmesinin 'haksızlık' olduğu yorumlarında bulundu. Bazı seyirciler ise Mehmet Şef'in Kerem'e tavrını eleştirdi.