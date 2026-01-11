11 Ocak Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın son gününde televizyon izleyicileri 11 Ocak Pazar 2026 TV yayın akışını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu akşam TRT1’den Kanal D’ye, Show TV’den Star’a, ATV’den TV8’e kadar birçok kanalda yerli diziler, eğlence programları, filmler ve özel yayınlar izleyiciyle buluşacak. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtıyla birlikte kanallara göre akşam programlarını derledik. Keyifli seyirler!

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...

01:50 - 04:10 Taşacak Bu Deniz

04:10 - 04:55 Hayallerinin Peşinde

04:55 - 05:45 Turgay Başyayla ile...

05:45 - 08:15 Ege'nin Hamsisi

08:15 - 11:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 - 13:00 Enine Boyuna

13:00 - 17:00 Gönül Dağı

17:00 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Poyraz Karayel

04:00 - 05:00 Müzik Arası

05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 08:30 Yabancı Damat

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 12:45 Beyaz'la Joker

12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi

13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 - 19:00 Güller ve Günahlar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:30 Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Rüya Gibi

02:45 - 05:00 Veliaht

05:00 - 06:30 Keloğlan

06:30 - 08:00 İbo İle Güllüşah

08:00 - 10:00 Keloğlan Aramızda

10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi

13:00 - 14:45 Züğürt Ağa

14:45 - 18:25 Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 21:45 Tokatçı

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 02:00 Sucu Kamil

02:00 - 03:30 Aramızda Kalsın

03:30 - 05:00 Kaderimin Oyunu

05:00 - 07:00 Erkenci Kuş

07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın

09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Erkenci Kuş

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle

ATV Yayın Akışı

00:45 - 02:25 Mutlu Aile Defteri

02:25 - 04:20 Bir Gece Masalı

04:20 - 06:00 Kardeşlerim

06:00 - 07:30 Aldatmak

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...

11:20 - 12:10 Dizi TV

12:10 - 15:40 Kuruluş Orhan

15:40 - 17:10 Yok Artık 2

17:10 - 19:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı