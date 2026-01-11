MAGAZİN

11 Ocak Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

11 Ocak Pazar 2026 TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV ve TV8’de hangi programlar ve diziler ekranlarda yer alacak?

11 Ocak Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın son gününde televizyon izleyicileri 11 Ocak Pazar 2026 TV yayın akışını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu akşam TRT1’den Kanal D’ye, Show TV’den Star’a, ATV’den TV8’e kadar birçok kanalda yerli diziler, eğlence programları, filmler ve özel yayınlar izleyiciyle buluşacak. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtıyla birlikte kanallara göre akşam programlarını derledik. Keyifli seyirler!

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:50 - 04:10 Taşacak Bu Deniz
  • 04:10 - 04:55 Hayallerinin Peşinde
  • 04:55 - 05:45 Turgay Başyayla ile...
  • 05:45 - 08:15 Ege'nin Hamsisi
  • 08:15 - 11:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
  • 13:00 - 17:00 Gönül Dağı
  • 17:00 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Poyraz Karayel
  • 04:00 - 05:00 Müzik Arası
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 12:45 Beyaz'la Joker
  • 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 - 19:00 Güller ve Günahlar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Rüya Gibi
  • 02:45 - 05:00 Veliaht
  • 05:00 - 06:30 Keloğlan
  • 06:30 - 08:00 İbo İle Güllüşah
  • 08:00 - 10:00 Keloğlan Aramızda
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 14:45 Züğürt Ağa
  • 14:45 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 21:45 Tokatçı

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:00 Sucu Kamil
  • 02:00 - 03:30 Aramızda Kalsın
  • 03:30 - 05:00 Kaderimin Oyunu
  • 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
  • 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle

ATV Yayın Akışı

  • 00:45 - 02:25 Mutlu Aile Defteri
  • 02:25 - 04:20 Bir Gece Masalı
  • 04:20 - 06:00 Kardeşlerim
  • 06:00 - 07:30 Aldatmak
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 15:40 Kuruluş Orhan
  • 15:40 - 17:10 Yok Artık 2
  • 17:10 - 19:00 Oflu Hoca'nın Şifresi
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 05:15 Gazete Magazin
  • 05:15 - 06:00 Gençlik Rüzgarı
  • 06:00 - 08:00 Dizi
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 17:30 Gazete Magazin Yaz
  • 17:30 - 20:00 MasterChef Türkiye All...
