12 Ekim Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon kanallarının 12 Ekim 2026 Pazartesi yayın akışı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların yayın programını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler yayınlanacak? Hangi kanalda hangi programlar var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in 12 Ekim Pazartesi yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 01:15 - 03:35 Gönül Dağı
- 03:35 - 05:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
- 06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...
- 07:15 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:30 - 14:10 Seksenler
- 14:10 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 Evlilik Güzeldir
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Güller ve Günahlar
- 02:45 - 04:45 Pelesenk Ailesi
- 04:45 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Güller ve Günahlar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Uzak Şehir
NOW Yayın Akışı
- 02:00 - 04:45 Halef
- 04:45 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Son Yaz
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Yeraltı
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 17:30 Ömür Usta
- 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:45 Sevdam Karadeniz
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:45 - 03:00 Muhtemel Aşk
- 03:00 - 06:00 Atla Gel Şaban
- 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 01:00 - 03:30 Sevdiğim Sensin
- 03:30 - 04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
- 04:30 - 05:30 Türk Müziği
- 05:30 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın
- 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 - 11:30 Fazilet Hanım ve Kızları
- 11:30 - 15:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:00 Neşeli Günler
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Altı Üstü İstanbul
- 03:00 - 05:30 Güneşin Doğduğu Yer
- 05:30 - 08:00 Gözleri KaraDeniz
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Altı Üstü İstanbul
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Yüzde Yüz Futbol
- 01:30 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
- 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz