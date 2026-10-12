12 Ekim Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon kanallarının 12 Ekim 2026 Pazartesi yayın akışı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların yayın programını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler yayınlanacak? Hangi kanalda hangi programlar var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in 12 Ekim Pazartesi yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

01:15 - 03:35 Gönül Dağı

03:35 - 05:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde

06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...

07:15 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 - 14:10 Seksenler

14:10 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 Evlilik Güzeldir

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Güller ve Günahlar

02:45 - 04:45 Pelesenk Ailesi

04:45 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Güller ve Günahlar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

NOW Yayın Akışı

02:00 - 04:45 Halef

04:45 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Yeraltı

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 17:30 Ömür Usta

17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:45 Sevdam Karadeniz

SHOW TV Yayın Akışı

00:45 - 03:00 Muhtemel Aşk

03:00 - 06:00 Atla Gel Şaban

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 03:30 Sevdiğim Sensin

03:30 - 04:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 - 05:30 Türk Müziği

05:30 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 11:30 Fazilet Hanım ve Kızları

11:30 - 15:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:00 Neşeli Günler

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Altı Üstü İstanbul

03:00 - 05:30 Güneşin Doğduğu Yer

05:30 - 08:00 Gözleri KaraDeniz

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

TV8 Yayın Akışı