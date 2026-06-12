12 Haziran Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

12 Haziran cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:05 İz Peşinde

02:05 - 02:50 Seksenler

02:50 - 05:00 Benim Adım Melek

05:00 - 07:15 Güney Kore - Çekya

07:15 - 08:05 Turgay Başyayla ile...

08:05 - 10:30 Balkan Ninnisi

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:45 Seksenler

14:45 - 17:45 Benim Adım Melek

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 21:25 Gassal

KANAL D Yayın Akışı

01:30 - 03:45 Gelinim Mutfakta

03:45 - 07:00 Taş Kağıt Makas

07:00 - 09:00 Yabancı Damat

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:30 Daha 17

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:00 Bahar

03:00 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 - 12:30 Bahar

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:30 Belalı Tanık 2

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 02:30 Aramızda Kalsın

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 09:30 Doğanın Kanunu

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:40 - 03:20 A.B.İ.

03:20 - 05:30 Gözleri KaraDeniz

05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı