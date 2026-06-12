MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

12 Haziran Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cuma akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte kanalların güncel yayın akış bilgileri...

12 Haziran Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

12 Haziran cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:05 İz Peşinde
  • 02:05 - 02:50 Seksenler
  • 02:50 - 05:00 Benim Adım Melek
  • 05:00 - 07:15 Güney Kore - Çekya
  • 07:15 - 08:05 Turgay Başyayla ile...
  • 08:05 - 10:30 Balkan Ninnisi
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:45 Seksenler
  • 14:45 - 17:45 Benim Adım Melek
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 21:25 Gassal

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:45 Gelinim Mutfakta
  • 03:45 - 07:00 Taş Kağıt Makas
  • 07:00 - 09:00 Yabancı Damat
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Daha 17

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:00 Bahar
  • 03:00 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 - 12:30 Bahar
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Belalı Tanık 2

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:00 - 02:30 Aramızda Kalsın
  • 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 09:30 Doğanın Kanunu
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:40 - 03:20 A.B.İ.
  • 03:20 - 05:30 Gözleri KaraDeniz
  • 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
  • 04:30 - 05:30 Oynat Bakalım
  • 05:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks tekneyle koy koy geziyor! Gecelik fiyatı dudak uçuklattıLüks tekneyle koy koy geziyor! Gecelik fiyatı dudak uçuklattı
Günler sonra sessizliğini bozdu! 'Gözün arkada kalmasın' Günler sonra sessizliğini bozdu! 'Gözün arkada kalmasın'

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Dünya Kupası açılış maçında Meksika şov! Güney Afrika'yı geçti

Dünya Kupası açılış maçında Meksika şov! Güney Afrika'yı geçti

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Altına 'Trump' dopingi! Bir anda uçuşa geçti

Altına 'Trump' dopingi! Bir anda uçuşa geçti

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.