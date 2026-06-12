12 Haziran Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

12 Haziran cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:05 İz Peşinde
- 02:05 - 02:50 Seksenler
- 02:50 - 05:00 Benim Adım Melek
- 05:00 - 07:15 Güney Kore - Çekya
- 07:15 - 08:05 Turgay Başyayla ile...
- 08:05 - 10:30 Balkan Ninnisi
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:45 Seksenler
- 14:45 - 17:45 Benim Adım Melek
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 21:25 Gassal
KANAL D Yayın Akışı
- 01:30 - 03:45 Gelinim Mutfakta
- 03:45 - 07:00 Taş Kağıt Makas
- 07:00 - 09:00 Yabancı Damat
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Daha 17
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 03:00 Bahar
- 03:00 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10:00 - 12:30 Bahar
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:30 Belalı Tanık 2
STAR TV Yayın Akışı
- 01:00 - 02:30 Aramızda Kalsın
- 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
- 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 09:30 Doğanın Kanunu
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:40 - 03:20 A.B.İ.
- 03:20 - 05:30 Gözleri KaraDeniz
- 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
- 04:30 - 05:30 Oynat Bakalım
- 05:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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