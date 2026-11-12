12 Kasım Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

12 Kasım 2026 Perşembe TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve programların olduğu merak edilirken, izleyiciler Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8'in yayın akışını araştırmaya başladı. İşte günün tüm kanallara göre yayın listesi...

TRT 1 Yayın Akışı

01:00 - 03:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:25 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:15 Seksenler

14:15 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 23:40 Yüzüklerin Efendisi:...

KANAL D Yayın Akışı

01:45 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Uzak Şehir

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Haysiyet - tekrar

NOW Yayın Akışı

00:00 - 02:45 Halef

02:45 - 03:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

03:45 - 04:45 Şevkat Yerimdar

04:45 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 06:30 Karagül

06:30 - 07:15 Ali İhsan Varol ile Kumbara

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 15:00 Gelinler Sofrada

15:00 - 17:30 Halef

17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 - 05:00 Sevdan Bir Ateş

05:00 - 06:00 Çiçek

06:00 - 09:00 Baba

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Muhtemel Aşk

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:30 Dizi

01:30 - 04:00 Başkalarının Hayatı

04:00 - 05:30 Fazilet Hanım ve Kızları

05:30 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın

08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

02:00 - 04:30 Var Mısın Yok Musun

04:30 - 06:20 Bir Gece Masalı

06:20 - 08:00 Hercai

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 19:45 ATV Ana Haber

19:45 - 20:00 Milli Maça Doğru

20:00 - 22:15 Türkiye - Belçika

TV8 Yayın Akışı