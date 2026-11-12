12 Kasım Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

12 Kasım 2026 Perşembe TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve programların olduğu merak edilirken, izleyiciler Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8'in yayın akışını araştırmaya başladı. İşte günün tüm kanallara göre yayın listesi...
TRT 1 Yayın Akışı
- 01:00 - 03:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 03:25 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
- 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
- 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:15 Seksenler
- 14:15 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 23:40 Yüzüklerin Efendisi:...
KANAL D Yayın Akışı
- 01:45 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Uzak Şehir
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Haysiyet - tekrar
NOW Yayın Akışı
- 00:00 - 02:45 Halef
- 02:45 - 03:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 03:45 - 04:45 Şevkat Yerimdar
- 04:45 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 06:30 Karagül
- 06:30 - 07:15 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 15:00 Gelinler Sofrada
- 15:00 - 17:30 Halef
- 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti
- 02:45 - 05:00 Sevdan Bir Ateş
- 05:00 - 06:00 Çiçek
- 06:00 - 09:00 Baba
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 Muhtemel Aşk
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 03:30 Dizi
- 01:30 - 04:00 Başkalarının Hayatı
- 04:00 - 05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:30 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
- 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
- 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 Sevdiğim Sensin
ATV Yayın Akışı
- 02:00 - 04:30 Var Mısın Yok Musun
- 04:30 - 06:20 Bir Gece Masalı
- 06:20 - 08:00 Hercai
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 19:45 ATV Ana Haber
- 19:45 - 20:00 Milli Maça Doğru
- 20:00 - 22:15 Türkiye - Belçika
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Temizlik Benim İşim
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
- 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
- 09:00 - 12:45 Gel Konuşalım
- 12:45 - 16:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye