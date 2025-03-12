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  4. 12 Mart Çarşamba akşamı hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı bilgisi

12 Mart Çarşamba akşamı hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı bilgisi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2025 11:10
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Çarşamba akşamı hangi kanalda hangi dizilerin olacağı merak ediliyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı diziler ekrandaki yerini alacak. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı bilgisi...

12 Mart Çarşamba akşamı hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı bilgisi

Bu akşam televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Çarşamba günü akşam saatlerinde evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik.

ÇARŞAMBA AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Annem Ankara dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi ekrana gelecek.

Star Tv ekranlarında saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de ise saat 20:00'da Sandık Kokusu yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Trt1 ekranlarında saat 20:45'te UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması "Lille - Borussia Dortmund" maçı ekranda olacak.

YAYIN 1

12 MART 2025 YAYIN AKIŞI BİLGİSİ:

KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03:00 Güzel Köylü

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Başka Bir Gün

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

23:45 Hudutsuz Sevda

02:15 Her Yerde Sen

04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:15 Bay Yanlış

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:50 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14:30 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:25 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

20:45 Lille - Borussia Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

Karşılaşması

23:00 Aston Villa-Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

Karşılaşması

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:20 Sahur Bereketi

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