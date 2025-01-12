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  4. 12 Ocak 2025 Pazar (bu akşam) TV'de neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT1 yayın akışı

12 Ocak 2025 Pazar (bu akşam) TV'de neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT1 yayın akışı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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12 Ocak 2025 Pazar akşamı televizyonda hangi diziler ve programlar var? Hem aksiyon dolu hem de eğlenceli seçeneklerle dolu bu akşamki yayın akışını kaçırmayın! 12 Ocak 2025’in yayın akışıyla ilgili tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz.

12 Ocak 2025 Pazar (bu akşam) TV'de neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT1 yayın akışı

12 Ocak 2025 Pazar akşamı, Türkiye’nin en popüler televizyon kanallarında neler var?Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT1 gibi sevilen kanallar, izleyicileri birbirinden heyecanlı diziler ve eğlenceli programlarla buluşturacak. Hangi yapımlar yeni bölümleriyle ekrana gelecek? 12 Ocak 2025 akşamı hangi programlar yayınlanacak? İşte bu akşamki TV yayın akışında dikkat çeken yapımlar ve yayın saatleri!

Bugün akşam, popüler dizilerin yeni bölümleri ve eğlenceli programlar izleyicilerle buluşacak. 12 Ocak 2025 akşamı, ekran başındaki izleyicileri birbirinden heyecanlı anlar bekliyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan diziler, reyting yarışında yarışırken, keyifli programlar da izleyenlere eğlenceli bir akşam sunacak.

Eğer bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını ve saatlerini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! 12 Ocak 2025 yayın akışını ve tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz!

PAZAR AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında bu akşam Kim Milyoner Olmak İster öne çıkıyor.

Show TV'de ise popüler dizi Deha yerine RTÜK belgeseli yer alacak.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:45
Kezban Paris'te
10:00
Pazar Sürprizi
13:00
Sandık Kokusu
15:30
Kızılcık Şerbeti
18:25
Hafta Sonu Ana Haber
20:00
RTÜK Belgesel
22:30
Dağ 2

ATV YAYIN AKIŞI
07: 30
atv’de Hafta Sonu
10: 00
Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11: 20
Dizi TV
12:10
Can Borcum
15:30
Kuruluş Osman
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili Aşk
08:30
Konuştukça
09:45
Magazin D Pazar
12:45
Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45
Arda ile Omuz Omuza
15:00
Arka Sokaklar
18:30
Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00
Eltilerin Savaşı

NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30
Çalar Saat Hafta Sonu
11.15
Ekonomi Arası
11.20
Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00
Kızıl Goncalar
16:30
Hudutsuz Sevda
19.00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00
İki Aile
08:15
Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00
Yalı Çapkını
11:00
Tülin Şahin ile Moda
12:00
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15
Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15
Sen Ağlama İstanbul
17:00
Sahipsizler
19:00
Star Haber
20:00
Çok Güzel Hareketler 2
23:30
Sen Ağlama İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI
08:00
Türkiye'nin Doktorları
09:00
Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00
Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30
Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00
Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40
Yedi Numara
7:20
Alpaslan: Büyük Selçuklu
10:00
Kod Adı Kırlangıç
11.45
Enine Boyuna
13.00
Yeni Hayat
15:15
Mehmed: Fetihler Sultanı
18:00
Şehrime Hoş Geldiniz
19.00
Ana Haber
20.00
Teşkilat

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