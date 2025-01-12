12 Ocak 2025 Pazar (bu akşam) TV'de neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT1 yayın akışı

12 Ocak 2025 Pazar akşamı, Türkiye’nin en popüler televizyon kanallarında neler var?Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT1 gibi sevilen kanallar, izleyicileri birbirinden heyecanlı diziler ve eğlenceli programlarla buluşturacak. Hangi yapımlar yeni bölümleriyle ekrana gelecek? 12 Ocak 2025 akşamı hangi programlar yayınlanacak? İşte bu akşamki TV yayın akışında dikkat çeken yapımlar ve yayın saatleri!

Bugün akşam, popüler dizilerin yeni bölümleri ve eğlenceli programlar izleyicilerle buluşacak. 12 Ocak 2025 akşamı, ekran başındaki izleyicileri birbirinden heyecanlı anlar bekliyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan diziler, reyting yarışında yarışırken, keyifli programlar da izleyenlere eğlenceli bir akşam sunacak.

Eğer bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını ve saatlerini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! 12 Ocak 2025 yayın akışını ve tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz!

PAZAR AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında bu akşam Kim Milyoner Olmak İster öne çıkıyor.

Show TV'de ise popüler dizi Deha yerine RTÜK belgeseli yer alacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:45

Kezban Paris'te

10:00

Pazar Sürprizi

13:00

Sandık Kokusu

15:30

Kızılcık Şerbeti

18:25

Hafta Sonu Ana Haber

20:00

RTÜK Belgesel

22:30

Dağ 2

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30

atv’de Hafta Sonu

10: 00

Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11: 20

Dizi TV

12:10

Can Borcum

15:30

Kuruluş Osman

19: 00

atv Ana Haber

20: 00

Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00

Afili Aşk

08:30

Konuştukça

09:45

Magazin D Pazar

12:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45

Arda ile Omuz Omuza

15:00

Arka Sokaklar

18:30

Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00

Eltilerin Savaşı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30

Çalar Saat Hafta Sonu

11.15

Ekonomi Arası

11.20

Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00

Kızıl Goncalar

16:30

Hudutsuz Sevda

19.00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00

İki Aile

08:15

Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00

Yalı Çapkını

11:00

Tülin Şahin ile Moda

12:00

Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15

Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:15

Sen Ağlama İstanbul

17:00

Sahipsizler

19:00

Star Haber

20:00

Çok Güzel Hareketler 2

23:30

Sen Ağlama İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00

Türkiye'nin Doktorları

09:00

Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00

Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30

Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00

Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40

Yedi Numara

7:20

Alpaslan: Büyük Selçuklu

10:00

Kod Adı Kırlangıç

11.45

Enine Boyuna

13.00

Yeni Hayat

15:15

Mehmed: Fetihler Sultanı

18:00

Şehrime Hoş Geldiniz

19.00

Ana Haber

20.00

Teşkilat