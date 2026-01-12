MAGAZİN

12 Ocak Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

12 Ocak Pazartesi 2026 TV yayın akışı belli oldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’de bugün ekrana gelecek dizi, film ve programlar izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Bugün TV’de ne var? sorusu, 12 Ocak Pazartesi 2026 TV yayın akışı ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Haftanın ilk gününde ekran başına geçecek izleyiciler; TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 kanallarında yayınlanacak dizi, film, yarışma ve programların listesini öğrenmek istiyor. Peki, 12 Ocak Pazartesi günü televizyonda hangi yapımlar var? İşte kanallara göre güncel TV yayın akışı ve detaylar…

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Dizi
  • 01:30 - 03:45 Taşacak Bu Deniz
  • 03:45 - 05:35 Ege'nin Hamsisi
  • 05:35 - 06:25 Turgay Başyayla ile...
  • 06:25 - 09:10 Kalk Gidelim
  • 09:10 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:30 Seksenler
  • 14:30 - 17:45 Kara Ağaç Destanı
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:30 - 01:45 Beyaz'la Joker
  • 01:45 - 04:00 Poyraz Karayel
  • 04:00 - 04:40 5N 1K
  • 04:40 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Yabancı Damat
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 02:30 - 03:45 Tokatçı
  • 03:45 - 05:30 Petrol Kralları
  • 05:30 - 07:00 Züğürt Ağa
  • 07:00 - 09:30 Bahar
  • 09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:00 - 03:30 Aramızda Kalsın
  • 03:30 - 04:30 Kaderimin Oyunu
  • 04:30 - 05:30 Türk Müziği
  • 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 23:45 300: Bir İmparatorluğun...

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 02:20 İkimizin Yerine
  • 02:20 - 04:00 Bir Gece Masalı
  • 04:00 - 05:50 Kardeşlerim
  • 05:50 - 08:00 Aldatmak
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:00 Zor Ölüm 5: Ölmek...

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 05:15 Gazete Magazin
  • 05:15 - 06:00 Gençlik Rüzgarı
  • 06:00 - 07:15 Dizi
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
