12 Ocak reyting sonuçları: Uzak Şehir zirveyi bırakmadı

Televizyon dünyasında dün gece izleyicilerin ilgisini çeken programlar belirlendi. Reyting sıralaması, izleyici tercihlerinin net bir göstergesidir.

Birinci sırayı "UZAK ŞEHİR" adlı dizi aldı. Bu dizi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Zaman dilimi itibarıyla etkileyici bir performans sergiliyor. İzleyiciler, bu yapımı kaçırmamak için uzun süre ekran başında kaldı.

İkinci sırada "UZAK ŞEHİR (ÖZET)" bulunuyor. Bu program da Kanal D’nin bir yapımıdır. İzleyicilerin geçmiş bölümleri hatırlamasını sağladı. Bu nedenle büyük ilgi topladı.

Üçüncü sırada "ESRA EROL'DA" yer almakta. Bu günlük program ATV’de yayınlanıyor. Eğlenceli ve ilginç konuları ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Reyting mücadelesinde önemli bir başarı elde etti.

Dördüncü sırada "MUGE ANLI ILE TATLI SERT" programı yer alıyor. Yine ATV ekranlarında yayınlanmakta. Gün boyunca izleyicilere bilgi ve eğlence sunarak geniş bir kitleye ulaştı.

Beşinci sırada "SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER" bulunuyor. Bu program, haber akışını sağlamada etkili oldu. Geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

Altıncı sırayı "CENNETİN ÇOCUKLARI" aldı. Bu yapım TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Merak uyandırarak izleyici kitlesi oluşturdu. Kaliteli içerik sunduğu biliniyor.

Yedinci sırada "KANAL D ANA HABER" programı bulunuyor. Akşam saatlerinde izleyicilerin gündemini takip etmesine olanak sağlıyor. Benzer şekilde "ATV ANA HABER" de sekizinci sırada yer aldı. Bu program da akşam saatlerinde izleyici kitlesine ulaştı.

Dokuzuncu sırada "SURVIVOR" yer almakta. TV8 ekranlarında yayınlanan bu program, izleyicilerin ilgisini uzun süre canlı tutuyor. Bir fenomen haline geldiği söylenebilir.

Son sırada "GELİN" programı var. Kanal 7 ekranlarında izleyicilere ulaşmayı başardı. Eğlenceli formatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Dün geceki reyting sonuçları, izleyicilerin tercihlerini gösterdi. Televizyon kanalları, bu verilere göre gelecekteki programlarına yön verecek.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 21:00:00 24:16:05 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:41 20:59:49 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:16 18:46:07 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:59:56 5 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:07 6 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:58:49 24:00:11 7 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:13 19:59:57 8 ATV ANA HABER ATV 18:59:57 19:54:42 9 SURVIVOR TV8 20:47:15 24:22:36 10 GELIN KANAL 7 19:36:19 21:19:23

Kaynak: TİAK