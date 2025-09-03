MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

"12 sene geçti" diyerek eski halini paylaştı! X Factor'e katılarak ünlenen Ferah Zeydan 122 verip eridi!

X- Factor Star Işığı yarışmasıyla adını duyuran ve sesiyle büyüleyen Ferah Zeydan son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Yarışmanın ardından 70 kilo veren Zeydan programa dair paylaşım yaparak "12 sene geçti" dedi.

"12 sene geçti" diyerek eski halini paylaştı! X Factor'e katılarak ünlenen Ferah Zeydan 122 verip eridi!
Kubra Akalın

Sunuculuğunu Kadir Doğulu'nun üstlendiği, jüri koltuğunda Emre Aydın, Ziynet Sali, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan'ın oturduğu X Factor yarışmasında öne çıkan isimlerden biri Ferah Zeydan idi.

X Faktör Star Işığı yarışması ile tanınan Ferah Zeydan, özellikle Sinan Akçıl ile yaptığı "Biri Bana Gelsin" ve "Şarttır" düetleriyle büyük ilgi görmüştü.

Yarışmaya katıldığı dönemde 122 kilo olan Zeydan daha sonra büyük bir değişim yaşadı.

"12 sene geçti" diyerek eski halini paylaştı! X Factor e katılarak ünlenen Ferah Zeydan 122 verip eridi! 1

Zeydan, mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra hayatını köklü bir şekilde değiştirdi. Ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo veren Ferah Zeydan, adeta bambaşka birine dönüştü.

"12 sene geçti" diyerek eski halini paylaştı! X Factor e katılarak ünlenen Ferah Zeydan 122 verip eridi! 2

Eski halinden farklı bir imaj sergileyen Zeydan'a sosyal medyada beğeni yağıyor. Ferah Zeydan son olarak eski hallerini paylaşarak "Kimler hâlâ unutmadı? 12 sene geçmiş" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kovulan dublör o sahneden bakın ne kadar kazanmış!Kovulan dublör o sahneden bakın ne kadar kazanmış!
Öpüşürken yakalanınca tepki çekti! İsyan etti: Zorla...Öpüşürken yakalanınca tepki çekti! İsyan etti: Zorla...

Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Yeni dönem başlıyor, ilk kiralama tarihi belli oldu! Tek tek tespit ediliyor, 81 ilde personele...

Yeni dönem başlıyor, ilk kiralama tarihi belli oldu! Tek tek tespit ediliyor, 81 ilde personele...

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.