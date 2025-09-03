"12 sene geçti" diyerek eski halini paylaştı! X Factor'e katılarak ünlenen Ferah Zeydan 122 verip eridi!

Sunuculuğunu Kadir Doğulu'nun üstlendiği, jüri koltuğunda Emre Aydın, Ziynet Sali, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan'ın oturduğu X Factor yarışmasında öne çıkan isimlerden biri Ferah Zeydan idi.

X Faktör Star Işığı yarışması ile tanınan Ferah Zeydan, özellikle Sinan Akçıl ile yaptığı "Biri Bana Gelsin" ve "Şarttır" düetleriyle büyük ilgi görmüştü.

Yarışmaya katıldığı dönemde 122 kilo olan Zeydan daha sonra büyük bir değişim yaşadı.

Zeydan, mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra hayatını köklü bir şekilde değiştirdi. Ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo veren Ferah Zeydan, adeta bambaşka birine dönüştü.

Eski halinden farklı bir imaj sergileyen Zeydan'a sosyal medyada beğeni yağıyor. Ferah Zeydan son olarak eski hallerini paylaşarak "Kimler hâlâ unutmadı? 12 sene geçmiş" dedi.