12 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! İrem Derici'nin söz tarihi ortaya çıktı

Sevilen şarkıları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Derici bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

DJ Melih Kunukcu ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü isim daha önce birkaç kez ayrılıp barışma haberleriyle dikkat çekmişti. İrem Derici ile DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz haber geldi.

Melih Kunukcu, Derici'ye yakın arkadaşlarının düğününde evlilik teklifinde bulundu. Ünlü çiftin söz tarihi de belli oldu.

İrem Derici, 8 Ekim'de aile arasında bir söz kesileceğini soyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.