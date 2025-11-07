12 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyordu! İrem Derici'nin mutluluğu yine yarım kaldı! Son hamlesi şaşırttı

Sevilen şarkıları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Derici bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

DJ Melih Kunukcu ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü isim daha önce birkaç kez ayrılıp barışma haberleriyle dikkat çekmişti. İrem Derici ile Melih Kunukcu geçtiğimiz ay sözlenmişti.

Şu sıralar evlilik hazırlığı yapan İrem Derici'den şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi.

Instagram hesabından sevgilisini takipten çıkan İrem Derici, fotoğrafları da kaldırdı. Ünlü ismin bu hamlesi sosyal medyada gündem olurken ikiliden henüz açıklama gelmedi.