13 Aralık Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

13 Aralık 2025 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:45

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

02:45 - 05:10

Kasaba Doktoru

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren Ömer, yetenekli ve gelecek vadeden genç bir doktordur. Ömer ile efsane cerrah Ali'nin yolu, şehre uzak bir belde hastanesinde kesişir. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için azimli bir mücadele verilir.

05:10 - 05:55

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

05:55 - 08:35

Ege'nin Hamsisi

Sığacıklı Melahat, eşini kaybettikten sonra oğlu Deniz ve kızı Derya'yı büyütmek için Ege mutfağına özgü yemekleriyle meşhur olan Enginar Kalbi restoranını açar. Kısa sürede de hem kasabanın hem de bölgeye gelen turistlerin gözdesi olur. Oğlu Deniz askerden dönünce hasreti sona erecek, işleri büyütecek ve mutlu mesut yaşayıp gideceklerdir. Rize'nin yaylasında da Şevket, kızı Zeynep üniversiteden mezun olduğu için bir şenlik düzenler. Ege'de zeybek, Rize'de horon sesleri yükselirken; hayat Melahat ve Şevket'in planlarını altüst eder.

08:35 - 10:00

Kod Adı Kırlangıç

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

10:00 - 11:30

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

11:30 - 14:35

Taşacak Bu Deniz

İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil'i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna'yı ele vermez ve ben kendimi vurdum der. Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil'in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum'u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon'a gelmiştir.

14:35 - 17:50

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

17:50 - 19:00

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Taner'e babasını hatırlatacak geçmişten izler çıkar. Selma, Taner'e sürpriz yapmaya karar verir. İrfan'ı ziyaret ettiklerinde neler yaşanacaktır? Kadir ve Selami'nin kız istemesi gerçekleşir. Kaya Ailesi'ni kız istemesi sırasında neler bekliyor? Gözde'nin nazarı Selma, Asuman ve Cemile'ye değer. Kızlara nazar değdiğinde neler yaşanacaktır? Çetin ve Leyla, kasabadan ayrılmaya karar verir. Esra, Çetin'in gidişini engelleyebilecek midir? Gedelli kasabasına yaklaşan bir hortum vardır. Belediye hortum uyarısı verir. Hortum kasabaya zarar verecek midir?

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:30

Eşref Rüya

Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Harun'a saldırdığı için cezaevine gönderilen Faruk, ekibi yepyeni bir zorluğa sokar. Tüm bunların üzerine Eşref, hem Faruk'u korumak hem de sokakları temizlemek için Kadir'in operasyonuna yıkıcı bir hamle yapmaya hazırlanır.

02:30 - 04:30

Siyah Beyaz Aşk

Ferhat babası kadar sevdiği Namık’ın bilgisayarının çalındığını öğrenir. Bilgisayarın içindeki belgelerin ortaya çıkması Namık’ın yıllardır hazırlandığı belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesi ve hapse girmesi demektir. Ferhat bilgisayarı çalan Adem’i yakalar ve tam konuşturacakken Adem vurulur. Ferhat’ın bilgisayarı bulabilmesi için Adem’i yaşatması gerekmektedir. Genel cerrah olan Aslı, bir doktor arkadaşına yardım amacıyla onun yerine göreve gider ve kendini Ferhatların çiftliğinde bulur. Vurulmuş adamı ameliyat etmek zorundadır. Kanunsuz bir olaya karışmak istemeyen Aslı, Ferhat’ın oyununa gelip ameliyatı yapar. Aslı adamın hayatını kurtarıp çiftlikten elini kolunu salla sallaya çıkabileceğini düşünmektedir. Oysa olaylar hiç de planladığı gibi gelişmez.

04:30 - 07:00

Üç Kız Kardeş

Türkan, Dönüş ve Derya... Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Cumartesi

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 14:00

Arda'nın Mutfağı

Arda'nın Mutfağı hayatınıza ve mutfağınıza lezzet katmaya devam ediyor!

14:00 - 16:15

16:15 - 19:00

Uzak Şehir

Boran'ın, Cihan ile Alya'nın aslında hiç boşanmadığını öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder. Cihan'ın yükü sadece Boran'la sınırlı değildir. Kaya'nın nikah öncesi darmadağın halini gören Cihan, sakladığı gerçeği kardeşine açıklamaya karar verir. Öte yandan Boran'ın yarattığı kasırganın ortasında ayakta kalmaya çalışan Alya ve Cihan, her şeye rağmen birbirlerinden güç almayı sürdürür. Onların kopmayan bağına defalarca şahit olan Boran, en sonunda kıskançlığına yenik düşer.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Güller ve Günahlar

Berrak, hamileliği ile elini güçlendirerek eve dönerken Serhat da onu kızlarından uzak tutmanın yolunu aramaktadır. Kızları ile arasını düzeltip Kader ve Zeynep'i de hayatından uzaklaştırmak isteyen Berrak sonunda aradığı çözümü Tibet'in yardımı ile bulur.

NOW Yayın Akışı

02:15 - 04:45

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

04:45 - 05:15

İnadına Aşk

Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar. Tamamen zıt karakterler olan Defne ve Yalın’ın birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmeleriyle başlayan hikaye, Defne’nin maço ağabeyi Çınar’ın müdahaleleriyle iyice karışır. Ama asıl cümbüş, Çınar’ın Yalın’ın kız kardeşi Yeşim’e aşık olmasıyla kopacaktır!

05:15 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 07:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

07:30 - 08:30

Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

Fatih Savaş dini konularda konuklarıyla keyifli sohbetler gerçekleştiriyor.

08:30 - 11:15

Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

11:15 - 12:15

Memet Özer ile Mutfakta

Geleneksel tatlardan dünya mutfağına eşsiz lezzetler, renkli konuklarla keyifli sohbetler eşliğinde Memet Özer'in mutfağında can buluyor. Programın bu haftaki konukları iş insanı Kadriye Olgar ve yoga eğitmeni Özge Zeynep Sayman oluyor.

12:15 - 13:00

Kamera Arkası

Vizyon filmlerinden set ziyaretlerine, film galalarından oyuncularla röportajlara kadar renkli konulara yer verilen programda, hem yerel hem de dünyadan haberler konu alınıyor.

13:00 - 16:00

Halef

Yelduran ve Kordağlı, Urfa'daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız'ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat'ın hayatı, Melek'le tanışınca tamamen değişir. Melek'e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul'da yeni bir hayat kurmak ister. Ancak Serhat'ın Urfa'ya dönüşü, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

16:00 - 19:00

Ben Leman

Leman, geçmişte yaşanan büyük bir trajedinin hesabını sormak ve gerçek suçluları bulmak için çocuğu gibi büyüttüğü annesi Meryem'le Güzelkoy'a taşınır. Şahika, Mine ve Suzi tarafından zamanında geçmişin tozlu raflarına kaldırılan kırmızı kartlar Leman'ın gelmesiyle yeniden gün yüzüne çıkar. Oyun yeniden kurulur ve bu defa kuralları Leman koyacaktır. Sakin hayatlarına korku bulutları çöken üç kadın farkında olmadan Leman'ın oyununun içinde bulurlar kendilerini. Leman kasabadaki en karanlık sırları ortaya çıkaracak ve hesap soracaktır ama bir şeyi hesap edemez. Aşkı... Yani Demir'i...

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:45

Ben Leman

Adalet duygusu ve kardeşi arasında sıkışıp kalan Leman, kritik bir kararın eşiğindedir ama ailesine karşı olan zaafı Leman'ı daha büyük bir çıkmazın içine sokar. Kadınların olayın üstünü kapatmak için gösterdikleri çaba ise Leman'ı o gün, o evde gerçekten neler yaşandığını sorgulamaya iter. Güzelkoy'un karanlığı Leman'ı yutmak üzereyken tutunabileceği tek kişi vardır... Demir. Demir'e gerçeği söyleyip söylememe arasındadır Leman.

23:45 - 01:30

Efsane Futbol

Ersin Düzen, Tugay Kerimoğlu, Volkan Demirel ve Tümer Metin futbolun nabzını Efsane Futbol'da tutuyor.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:30

Rüya Gibi

İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın hikayesi...

02:30 - 06:00

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

06:00 - 08:00

Yeni Gelin

Biri Madrid'te ve Milano'da büyümüş İspanyol güzeli Bella; diğeri Çukurova'nın bağrında, aşiret içinde yoğrulmuş Hazar Ağa... İki ayrı dünyanın insanı olsalar da aşklarına engel olamayıp evlenirler ve Çukurova'nın, Bozok Aşireti’nin yolunu tutarlar. Artık Bella, Bozok Aşireti’nin yeni gelinidir. Fakat bu durum, başta kayın valide Asiye olmak üzere, tüm konak halkını rahatsız eder ve o an hepsi ant içer. Bu yeni gelin, bu konakta barınamayacak ve geldiği gibi gidecektir. Fakat Bella, telli duvaklı gelin olmuş, girdiği tüm sınavlardan başarıyla geçmiştir. Bella'nın gelişiyle hayalleri alt üst olan yalnızca Bozok Aşireti değildir. Bella'nın gelişi, başka bir düşman cephesi daha açmıştır. Ve bu cephenin kazanmak için yapmayacağı şey yoktur. Düşman Duran aşireti, öyle bir şey yapar ki, bundan sonra kimse hayatına eskisi gibi devam edemeyecektir.

08:00 - 10:00

Keloğlan

Keloğlan yetim, garip bir oğlandır. Başına çok ilginç olaylar gelir. Yine yola koyulduğu bir gün, yolu saraya düşer. Sarayda adeta bir matem havası vardır. Padişahın biricik kızı ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır. Keloğlan bu kızın hayalindeki aşk olduğunu düşünür. Bütün çareleri tükenen padişah, kızının iyileşmesini sağlayacak olan kişiye büyük ödüller vaat eder. Keloğlan, kabiliyetlerini sergileyerek kızın iyileşmesini sağlayacaktır...

10:00 - 13:00

Cumartesi Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Cumartesi Sürprizi'nde...

13:00 - 15:30

İyi Aile Çocuğu

Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal, bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.

15:30 - 18:25

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

23:45 - 02:15

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 03:30

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

03:30 - 05:00

Hanım Köylü

Saklıköy, doğası, atmosferi ve çok güzel kızlarıyla meşhur, doğa harikası bir yerdir. Köyün kızları dünyalar güzelidir. Köyden hiç bir kızı dışarıya vermez Saklıköylüler, eğer köyün dışından biri o bölgeden bir kızla evlenmek isterse mutlaka Hanım Köylü olup, orada yaşamak zorundadır. Sımsıcak, içten bir aşk hikayesini anlatan dizi; Ferit'in ve bir çok bağrı yanık erkeğin Hanım Köylü olmasının eğlenceli, komik hikayesini ekrana getiriyor.

05:00 - 06:00

Söz

İstanbul'da yaşanan bir terör saldırısı sonucu onlarca insan hayatını kaybeder. Olayın ardından Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı bir yeni bir akışa sürüklenir. Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırır. Bunun üzerine örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

06:00 - 09:15

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

09:15 - 10:45

Hayat Bazen Tatlıdır

Hayat Öğretmen, özel bir lisede edebiyat öğretmenliği yapmakta, kız kardeşi Gözde ise aynı okulda öğrenim görmektedir. Eski bir mafya babası olan Cerrah'ın kardeşi Koray, Gözde'ye takıntılı bir aşk beslemektedir. Yaşanan bir dizi olay sonucu Hayat'ın işine son verilir. Hayat, kız kardeşini Koray'dan uzaklaştırmak için İstanbul'un diğer yakasındaki Gedikpaşa Anadolu Lisesi ile anlaşır. Bu okulda Müdür Şerif Bey'in meslek etiğine uymayan hareketleri ve öğrencilerin haylazlıklarıyla baş etmeye çalışır. Yeni taşındıkları evin çatlak ev sahiplerine rağmen huzur bulmaya çalışan Hayat ile kardeşini mücadele dolu günler beklemektedir.

10:45 - 14:00

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

14:00 - 15:30

Bir Şansım Olsa

Bir Şansım Olsa, izleyicilere pişmanlıklarla dolu gerçek yaşam hikayeleri sunuyor. Geçmişte aldıkları kararların yanlış olduğunu fark eden ve ikinci bir şans arayan kişilerin hikayeleri ekrana geliyor. Her bölümde, hayatlarındaki pişmanlıklarla yüzleşen bu insanların içsel çatışmalarına, umutlarına ve hayal kırıklıklarına yer veriliyor.

15:30 - 19:00

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Örümcek Adam: Evden Uzakta

Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker, okul arkadaşlarıyla bir Avrupa gezisine gider. Gezi sırasında Nick Fury gizemli bir görevi Peter Parker'ın üzerine yıkar. Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

22:00 - 00:45

ATV Yayın Akışı

00:20 - 02:30

Son Üç Gün

Gizli servis ajanı Ethan Runner, şimdilerde eskiden olduğu kadar dinç ve sağlıklı değildir. Ciddi bir sağlık problemi yaşayan ve neredeyse ölümün eşiğinde olan; bu yüzden de uzaklaştığı kızıyla daha çok vakit geçirebilmeyi arzulayan Runner, neredeyse tüm zamanını çalışarak geçirmektedir. Başka bir çalışma arkadaşı, tam da bu esnada reddedemeyeceği bir teklifte bulunur. Ethan Runner'a hayatını uzatabileceği bir ilaçtan bahsedilir ve test aşamasında olan bu ilacı kullanması karşılığında son bir göreve katılması istenir. Ajan Runner anlaşmayı kabul ettikten sonra kendisini zorlu bir son görevin içerisinde bulurken, ilacın neden olduğu şiddetli halüsinasyonlardan sıyrılması da bir hayli zor olacaktır.

02:30 - 05:00

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

05:00 - 07:30

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 13:20

Gözleri KaraDeniz

Azil ve Güneş, yara almış ilişkilerini onarmaya çalışırken aralarındaki kırgınlıkların gölgesi her fırsatta geri döner; bu sırada Azil'i öldürmek için kurulan pusunun, kimliği belirsiz biri tarafından bozulması yeni bir tehdidin varlığını hissettirir. Mehmet ile Peri arasındaki hesaplaşma aile içinde fırtınalar koparırken, Peri'nin Maçari konağına yaptığı sert çıkış tüm dengeleri altüst eder. Nermin ve Havva arasındaki rekabet, Güneş'in miras meselesiyle birleşerek konakta gerilimi iyice artırır.

13:20 - 17:00

Kuruluş Orhan

Hristiyanlığın karanlık tarikatı Kutsal Mabed Şövalyeleri, Anadolu'yu kana bulamak ve yeni bir Haçlı Seferi başlatmak için uçlara gelmiştir. Bizans İmparatoru'na alçakça saldıran Kutsal Mabed Şövalyelerinin hedefinde Orhan Bey ve ailesi vardır. Kutsal Mabed Şövalyelerinin acımasız lideri Hector, Orhan Bey'in en yakınlarından birinin ele geçirilmesini ister. Bu hain planın ilk adımı ise Fatma Hatun üzerinden atılacaktır.

17:00 - 19:00

Taşıyıcı

Çok önemli bir şeyin hızlı ve güvenli bir şekilde doğru yere taşınmasını istiyorsanız emanet edeceğiniz kişi o olmalı... O, tek bir soru bile sormadan, her şeyi her yere taşıyabilir. Her yolda, her şehirde ve her ülkede araba kullanabilir, emanetinin ne olduğunu dahi bilmeden onun için savaşabilir ve ne pahasına olursa olsun paketi gitmesi gereken yere zamanında ulaştırabilir. Paris’ten Berlin’e, Cenevre’den New York’a, karanlık arka sokaklardan en lüks otellere, gece kulüplerinden hapishanelere, gidip de geri dönemeyeceği hiçbir yer yoktur. Çünkü sonunda Akdeniz’in kıyısında, masallardan fırlamışçasına yükselen, minik şatosuna kavuşacağını bilmektedir.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Vanguard

Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin’in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

22:20 - 00:20

Son Görüldüğü Yer

Will Spann, yakında eski eşi olacak olan Lisa'yı ailesinin evine götürmek için yola koyulur. Bir benzin istasyonunda durduklarında Lisa ardında iz bırakmadan gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bu durum üzerine Will, yerel polisi ve Lisa'nın anne babasını onu aramalarını sağlamak için umutsuz bir girişimde bulunur. Ancak çok geçmeden şüpheler Will'in üzerinde yoğunlaşır. Yetkililerden kaçan Will, meseleleri kendi ellerine almak zorunda kalır ve Lisa'yı bulmak için zamana karşı yarışır.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

03:30 - 06:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

06:00 - 08:00

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

10:00 - 15:30

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

15:30 - 20:00

Güzel İkili

Bir mafya babasının yanında tahsilat işlerine bakan Tahsin, içinde bulunduğu pis işleri bırakıp hayalindeki büfeyi açmaya karar vermiştir. Onu hali hazırda büfesi olan biri zanneden nişanlısı Melike ile evlenip daha düzenli bir hayat kuracaktır. Patronları Kınalı ve Duble onu bir şartla serbest bırakacaklardır: Son bir tahsilat daha yapacaktır. İşini beklenenin aksine kendine has farklı bir tarzda yapan Tahsin, silah kullanmadan son tahsilatını da gerçekleştirir. Ne var ki bu da yeterli olmayacaktır. Çünkü patronlarının hayat memat meselesi olarak görüp bekledikleri bir çanta esrarengiz bir şekilde kaybolmuştur. Tahsin bu çantayı bulup getirmezse onu rahat bırakmamakla tehdit ederler.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak. Altın Kupa için tüm gözler yeniden MasterChef'te olacak.