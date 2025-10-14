MAGAZİN

13 Ekim Salı Reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi?

Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı. Başrollerinde dikkat çeken isimlerin yer aldığı Uzak Şehir, güçlü rakiplerini geride bırakarak zirvenin sahibi oldu. İşte günün en çok izlenen yapımları ve detaylı reyting sıralaması...

Dün akşam televizyon izleyicileri için heyecan dolu anlar yaşandı. Reyting sıralamaları bunu açıkça gösterdi. En çok ilgi gören yapım, "Uzak Şehir" adlı dizi oldu. Kanal D'de yayınlanan bu dizi, büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Zirveye yerleşmeyi başardı. İzleyicilerin ilgisini çeken olaylar dizinin başarısını perçinledi. Karakterlerin derinlikli hikayesi de bu başarıda etkili oldu.

Dizinin hemen öncesinde "Uzak Şehir (ÖZET)" versiyonu Kanal D'de yayınlandı. Bu özet bölümü, dizinin fanları için önemliydi. Reytinglerde ölçülebilir bir başarı elde etti.

Günün bir başka dikkat çeken programı ATV'de yayınlanan "ESRA EROL'DA"ydı. Duygusal hikayeleri ve ilginç konukları ile izleyicinin beğenisini kazandı. Uzun süre reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Sabah saatlerinde "MÜGE ANLI ILE TATLI SERT" ATV ekranlarında yer aldı. Bu program günün başlarında öne çıkmayı sürdürdü. Reytinglerini yükselten yapım, önemli hikayeler sundu. İzleyicinin dikkatini çekti.

TRT 1'in "CENNETİN ÇOCUKLARI" isimli yapımı akşam saatlerinde zirveye aday oldu. Duygusal derinliği ve sosyal mesajları ile dikkat çekti. Geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edildi.

Haber bültenleri de izleyici tercihlerinde önemli bir yer tuttu. "SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER" ve "KANAL D ANA HABER" programları arasında yoğun rekabet yaşandı. ATV’nin "ATV ANA HABER" programı da izleyicilerden ilgi gördü. SHOW TV'nin "SHOW ANA HABER" programı güncel olayları aktardı. İzleyici beğenisini kazandı.

Gece saatlerinde izleyiciler yemek yarışmasını izlemek için TV8'de "MASTERCHEF TÜRKİYE"ye yöneldi. Yarışmanın sunduğu sürprizler programın reytinglerini artırdı. İzleyicileri ekran başına çekti.

Dün akşamki televizyon reytingleri, izleyicilerin çeşitli içeriklere ilgi gösterdiğinin bir göstergesi oldu. Bu dinamik ortam, TV kanallarının her zaman kaliteli ve ilgi çekici içerikler sunması gerektiğini hatırlatıyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 UZAK SEHIR KANAL D 21:00:00 24:14:53
2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:47 20:59:54
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:25 18:45:28
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:08 13:00:00
5 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:57:49 24:21:27
6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:02
7 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:26 19:59:58
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:04 19:53:33
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:23 20:00:00
10 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:39:55 24:36:11

Kaynak: TİAK

