13 Eylül Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

13 Eylül 2025 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...## TRT1 Yayın Akışı ##

01:30 - 02:05

Simitçi

12 Eylül sonrası karanlık zamanlarda bir gece güvenlik güçleri insan avına çıkarak 9 zanlıyı toplar. Ancak zanlılardan biri karakola götürülürken kaçınca işler karışır. Güvenlik ekibinin başı üstlerine 9 kişiyi karakola götürdükleri bilgisini vermiştir. Duruma çözüm bulmaya çalışırlarken yanındaki asistandan bir öneri gelir; sokakta gördükleri simitçiyi kaçan firarinin yerine götüreceklerdir.

02:05 - 02:55

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

02:55 - 05:10

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

05:10 - 06:40

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

06:40 - 09:45

Benim Güzel Ailem

Canan, Rasim'i aile fertlerinin gül gibi geçinip gittiğine ve hiçbir sorunlarının olmadığına ikna etmeye çalışmaktadır. Akyol ailesinde ise durumlar hiç de öyle değildir. Derya ışık hızıyla Nedim'den ayrılmaya karar verir. Öznur evin satılmasını hazmedemeyip soluğu baba ocağında alırken, iki terapist Kaan ve Öznur gitgide kendileri terapist desteğine ihtiyaç duyacak duruma gelmiştir. Aile bütün bu olaylarla yangın yerine dönerken evin küçük kızında ateş bacayı sarmış, Akyol ailesi bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi bir de evlilik telaşına girmiştir.

09:45 - 10:45

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

10:45 - 12:20

Pırıl: Sayıların Gizemi

Gökyüzünde daha önce eşi benzeri görülmeyen bir bulut ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine sayılar sırasıyla yok olur. Çocuklukta yaşadığı travmanın intikamını almaya çalışan İlhan, yanına aldığı Biliş ile birlikte sayıları yok etmektedir. Sayılar silindikçe herşey bozulmaya başlar ve gündelik yaşam durma noktasına gelir. Pırıl ve arkadaşları sorunun çözümü için nefes kesen bir maceraya atılırlar. Bununla beraber büyük problemlerin temelinde dört işlem matematiğini bulurlar ve dünyayı kaostan kurtarmak için yine matematiği kullanırlar.

12:20 - 15:20

Yeşil Deniz

1990'lı yıllarda, Ege'de Yeşilova isimli kasabada yaşayan naif, komik ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesi konu alınıyor.

15:20 - 19:00

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

TVR Havacılık hisselerinin çoğunluğu Süleyman'ın çocuklarına geçmiştir. Kaya Ailesi bu haberle sarsılırken Veysel, bu durum yüzünden kendini suçlar. Amcaoğulları TVR Havacılık için ne yapacaktır? Taner, kasabalının bir sorununu çözmek için icat yapar. Taylan'ın bu icada tepkisi ne olacaktır? Cemile, Veysel'in gizemli hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Döndü ile birlikte Veysel'i gizlice takip ederler. Veysel'in herkesten sakladığı sır nedir? Selami, Rıfat ve Kadir, Taylan ve Çetin'in kasabadan ayrılması için planlar yapar.

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:00

Meteor Kıyameti

ABD'li uzay araştırmacısı Dr. Edwards, bir gün ayın yüzeyinde şüpheli bir gölge keşfeder. Bu fenomenin dünyaya muazzam bir hızla yaklaşan devasa bir göktaşından kaynaklandığını keşfetmesi çok uzun sürmez. Eğer çarparsa gezegenimiz tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

02:00 - 04:15

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

04:15 - 07:00

Kuzey Güney

Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklı yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklı iki kardeştir. Birbirlerine olan bağlılıkları dışında tek ortak noktalarıysa, babaları Sami’nin işlettiği simit fırınına sığamayacak kadar büyük hayallerinin olmasıdır. Ancak iki kardeşin hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için kaderlerini de değiştirmeleri gerekecektir.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Cumartesi

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 15:45

Arka Sokaklar

Tüm ekip geniş çaplı bir tatbikat için kolları sıvar. Bir yandan kentin gecekondu mahallesinde yaşayan genç ve güzel Kevser kaçırılır. Amcası borç karşılığında kızı satmıştır. Gizli görevle hurdacı kılığına giren Barış komiser Kevser'i kurtarmak için ekibimizle beraber çalışır. Yıllar önce bir patlama sonucu ölen Ali Komiser'in hayatta olduğuna dair şüpheler ortaya çıkacaktır.

15:45 - 19:00

Uzak Şehir

Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

23:15 - 01:30

Gitmesine İzin Ver

Emekli şerif ve eşi, oğullarının ölümünün ardından, Montana'da yaşadıkları çiftlik evinden ayrılarak, torunlarını kurtarmak için bir yolculuğa çıkarlar. Varış noktalarına ulaştıklarında, torunlarını ellerinde tutan ailenin, onu bırakmak gibi bir niyeti olmadıklarını göreceklerdir.

NOW Yayın Akışı

01:00 - 03:15

Aşk Mantık İntikam

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir.

03:15 - 04:45

Yaz Şarkısı

Okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın hikayesi anlatılıyor.

04:45 - 06:00

Bay Yanlış

Özgür, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 11:15

Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

11:15 - 14:00

Kirli Sepeti

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

14:00 - 16:00

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

16:00 - 19:00

Şevkat Yerimdar

Paris’ten İstanbul’a dönen güzeller güzeli Esin ayağının tozuyla önce Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalar, daha sonra buna ufak bir kaza daha ekleyerek Şevkat’in başını yarar. Şevkat ve Esin arasında komik aşk macerası böyle başlar. Esin öyle bir kızdır ki, türlü sakarlıkları ve dik başlılığıyla Şevkat’in sinirlerini tavana çıkarır, temiz kalbi ve can yakan güzelliğiyle onu dibe vurdurur. Bütün bu maceralar öyle bir mahallede cereyan eder ki, zaten başka yerde olamaz dersiniz.

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:15

Mutluyuz

Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı'ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı'yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat'ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

22:15 - 23:30

23:30 - 01:30

Efsane Futbol

Ersin Düzen, Tugay Kerimoğlu, Volkan Demirel ve Tümer Metin futbolun nabzını Efsane Futbol'da tutuyor.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:30

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

02:30 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

Final sahnesinin üstünden aylar geçmiştir. Herkes normal hayatına dönmüş gözükse de hala son yaşananların izlerini taşıyorlardır. Abdullah bu süreçte hep kendini sorgulamış ve Umre'ye gitmiştir. Tüm işlerin başında artık Fatih vardır. Fatih gitgide güç zehirlenmesi yaşamakta, kendini tam bir iş insanı olarak görmektedir. Son gece yaşadığı korku nedeniyle erken doğum yapan Kıvılcım'ın bebeği çok küçük doğmuş, kuvözde yatmaktadır. Bu durum nedeniyle Ünal ailesini suçlayan Kıvılcım ve Ömer'in arası gergindir. Mustafa tedavi olmak üzere akıl hastanesindedir. Her şeyin bir şekilde rayına girdiğine inananları ise çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

06:00 - 08:00

Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Kirli geçmişini ardında bırakmaya karar verip itirafçı olan ve polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusuyla atandığı Karabayır Lisesi’nde taşları yerinden oynatacak! Sadi Payaslı gibi kendilerini hiç beklemedikleri bir anda Karabayır Lisesi’nde bulan hayatının baharındaki beş genç Mert, Zülfikar, Can, Melek ve Aylin’in hayatı ise okulun yeni coğrafya öğretmeniyle tanıştıklarında tümüyle değişecek. Karabayır Lisesin'de gençlere doğru yolu gösterebilmek için mücadele eden Yeliz Hoca, Sadi Payaslı ve ıslahevinden gönderilen beş gencin gelişiyle lisenin iyice karışması üzerine durumu kontrol altında tutmak için elinden geleni yapacak.

08:00 - 10:00

Gelin

Hacı İlyas Efendi eşi, büyük oğlu ve geliniyle Yozgat'ın Sorgun ilçesinden İstanbul'a göç eder. 6 yıl sonra da küçük oğlu Veli, eşi Meryem ve oğlu Osman ile İstanbul'a babasının yanına taşınır. Baba Hacı İlyas, ailenin yerleştiği varoş mahallesinde küçük bir bakkal dükkanı işletmeye başlar. Ama ailenin yaşlı reisi ile onun büyük oğlu Hıdır ticarete atılınca para hırsına kapılırlar. Asıl amaçları Şişli'de büyük bir bakkaliye açmaktır. Bu arada Veli'nin oğlu Osman hastalanır. Osman'ın önceleri ciddiye alınmayan hastalığının ciddi olduğu, ameliyat için de çok para gerektiği ortaya çıkar.

10:00 - 13:00

Cumartesi Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Cumartesi Sürprizi'nde...

13:00 - 15:45

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

15:45 - 18:25

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:45

22:45 - 01:45

Bahar

Timur'un ölümüyle dünyaları altüst olan çocuklarına destek olmaya çalışan Bahar, onları yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yapıyordur. Bu uğurda mesleğinden bile bir süre uzak kalmayı göze almıştır. Fakat beklenmedik bir anda kendini sokak ortasında verilen bir ölüm kalım savaşının ortasında bulunca doktorluğa beklediğinden önce dönmüş olur. Hastaneye geldiğindeyse onu hiç ummadığı kötü bir sürpriz karşılar. Geçmişinden unutmak istediği biri, Harun, hastaneye başhekim olmuştur. Harun'un kendisine karşı büyük bir hıncı olduğunu bilen Bahar, evdeki hayatı kadar hastanedeki hayatının da zorlu geçeceğini anlar.

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 02:30

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

02:30 - 04:30

Çarpıntı

Kalp hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya, kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte kendi halinde bir hayat sürmektedir. Sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır. Bu sırada varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkan Ailesinin kızı Melike, bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Annesi Reyhan başta olmak üzere, tüm aile için bu kayıp büyük bir yıkım yaratır.

04:30 - 07:00

Baba Ocağı

Muğlalı Halil Efe, hayatını iki oğluna adamıştır. Bir an önce oğullarının mezun olup, aileden kalma topraklarda ziraat mühendisliği yaptıkları günü görmek istemektedir. İstanbul'da ise durum hayli farklıdır. Ders kitaplarının arasında kaybolması gereken Murat ve Güven, okul yerine barlara gitmeyi tercih etmişlerdir. Gençtirler, delikanlıdırlar, başlarında kavak yelleri esmektedir. Ancak bir gün, Halil efe oğullarının İstanbul'da nasıl yaşadığını öğrenir ve harekete geçer.

07:00 - 08:30

Menajerimi Ara

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak için uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal... Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar. Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

08:30 - 11:15

11:15 - 14:00

Sahipsizler

Mahalle üç tabutun gölgesinde yasa boğulurken, Devran Azize'nin umudu sayesinde komadan uyanır. Ancak eve dönüşü büyük bir yıkım olur: Cemo artık tekerlekli sandalyededir, Cevdet vefat etmiştir. Devran'ın ise eski hayatından hiçbir eser kalmamıştır. İntikam ateşiyle yanan Devran'ı Azize durdurur ve ona yeni bir hayat kurma çağrısı yapar. Öte yandan Haşmet ve ailesi, yaşananlardan Devran ile Azize'yi sorumlu tutmakta; bir an önce bu mahalleden gitmelerini istemektedir. Devran ise her şeye rağmen ailesini yeniden ayağa kaldırmaya kararlıdır.

14:00 - 15:30

Bir Şansım Olsa

Bir Şansım Olsa, izleyicilere pişmanlıklarla dolu gerçek yaşam hikayeleri sunuyor. Geçmişte aldıkları kararların yanlış olduğunu fark eden ve ikinci bir şans arayan kişilerin hikayeleri ekrana geliyor. Her bölümde, hayatlarındaki pişmanlıklarla yüzleşen bu insanların içsel çatışmalarına, umutlarına ve hayal kırıklıklarına yer veriliyor.

15:30 - 16:15

Söz

İstanbul'da yaşanan bir terör saldırısı sonucu onlarca insan hayatını kaybeder. Olayın ardından Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı bir yeni bir akışa sürüklenir. Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırır. Bunun üzerine örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

16:15 - 19:00

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:45

22:45 - 02:30

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

ATV Yayın Akışı

01:00 - 02:40

Karanlık Sular

Gözlerden uzak bir sahilde sörf yapan Nancy, bu esnada büyük bir köpekbalığının saldırısına uğrar. Nancy canını kurtarsa da kıyıdan birkaç yüz metre uzaklıktaki bir kayalığın üstünde mahsur kalır. Tekrar kıyıya dönebilmek için acilen bir yol bulması gerekmektedir.

02:40 - 05:00

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

05:00 - 07:30

Ateş Kuşları

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık ve soğuk... Sokak çocuklarının kaderi ya cezaevidir ya da mezar... Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Bu hikaye, kendilerine “Köksüzler” diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlıyor. Ateş kuşları, “Köksüzler”in acı ve zorluklarla örülü kaderlerine karşı dimdik durmaya çalışırken umut dolu bir aileye “Ateş kuşlarına” dönüşme öyküsüdür.

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 12:00

Can Borcu

Düğündeki patlamadan sonra Doğa tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Hastanedeyken Mehmet’in ölüm haberi gelir ve aile tamamen yıkılır. Cenazeden dönen Musluoğlu ailesi, evde polis aramasıyla karşılaşır. Mehmet’in yasa dışı işlere bulaştığı iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Şirket de dahil ailenin tüm varlığı tehlikededir. Handan, bu yükün altında nasıl ayakta kalacağını düşünürken, Emel’in şantajı işleri daha da zorlaştırır. Oysa kimsenin bilmediği gerçek şudur: Mehmet ölmemiştir. Ona kurulan komployu açığa çıkarmak için bir süre ölüymüş gibi davranacaktır. Ancak Handan’ı bütün bu yükle tek başına bırakmaya da niyeti yoktur.

12:00 - 14:00

Görevimiz Tatil

Gelecek kaygısıyla bugünü yaşamayı unutan Sıtkı Mutlu, 9 yıldır ailesini tatile götürmeyi ihmal etmiştir. Bir aile psikiyatrı tarafından tatil görevi verilen Sıtkı Mutlu, bulabildiği en ucuz karavanla ailesini tatile götürmek üzere yola çıkacaktır. Ailenin, terapi seansıyla başlayan değişimleri, tatilleri ile devam edecektir. Ailece bir arada olmanın yeniden keşfedileceği tatil macerası, pek çok kişinin hayatını değiştirip, ülke gündemine bile oturacaktır.

14:00 - 16:20

Yok Artık

Taksici Fikret bir sabah her zamanki gibi işe gitmek için evden çıkarken ayağını merdivenlerde burkar. Seke seke taksi durağına, arkadaşlarının yanına gider. Müşteri gelmeden önce laflarken muhabbet muhabbeti açar ve Fikret, Almanya'da yeni evlenen amca oğlunun komik hikayesinden başlayarak bin bir türlü, yok artık dedirtecek öykü anlatır. Kimisini şoförlere, kimisini müşteriye, bazısını da karısına... Peki, gerçek aslında öyle midir?

16:20 - 19:00

Gözleri KaraDeniz

Karşısına aldığı düşman, Azil'e hayatındaki en büyük acılardan birini yaşatır. Azil, bu acının bedelini ödetmek için süt kardeşi Dursun'la beraber, İstanbul'a doğru bir yolculuğa çıkar. Osman Maçari, yıllardır hasretini çektiği oğlu Azil'i kavgasında tek bırakmaz. Maçari ailesinin erkekleri ilk kez ailenin ve Azil'in baş düşmanı Havva Kırkayvaz'a karşı bir araya gelirler. Mehmet, Azil'in eve gelişiyle aile içerisindeki konumunun sarsılmasından endişe etmektedir. Öte yandan Havva ve Hidayet'in baskısıyla da kendini gittikçe daralan bir çemberin ortasında bulur.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

03:30 - 06:00

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

06:00 - 08:00

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

10:00 - 14:15

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

14:15 - 16:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

16:00 - 20:00

İtiraf Et

Eser Yenenler'in moderatörlüğünde Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Batuhan Soyaslan ve Tolga Üyken'in doğaçlama olarak sizin itiraflarınızı canlandırdığı İtiraf Et ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.