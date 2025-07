13 Temmuz Pazar 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

TRT1 Yayın Akışı

00:45 - 01:50

Kim Gitsin?

Sunuculuğunu deneyimli isim Ufuk Özkan’ın üstlendiği programda, beş yarışmacı, beş etap, bir büyük ödül. Yarışmacılar doğru cevaplarla ödül kasasını doldururken, stratejik elemelerle rekabetin dozunu artıracak.

01:50 - 02:55

Yeşil Deniz

1990'lı yıllarda, Ege'de Yeşilova isimli kasabada yaşayan naif, komik ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesi konu alınıyor.

02:55 - 05:25

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

05:25 - 06:10

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

06:10 - 08:40

Hayatımın Neşesi

Aileye yeni gelen gelin adayı Aylin’in bir anda ortaya çıkmasıyla bir dizi yanlış anlaşılmalar silsilesinin ardından Neşe hayatını sorguluyor. Ve hayallerini gerçekleştirmek için hiç de geç olmadığını fark ediyor. Fakat bu seferki yeni deneyimi, üniversiteden eski bir arkadaşı olan ve Neşe'ye karşı bazı kırgınlıkları olan Profesör Sevda'nın karşısına çıkaracağı zorluklarla dolu bir mücadele başlatıyor.

08:40 - 11:45

Alparslan: Büyük Selçuklu

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür.

11:45 - 13:00

Enine Boyuna

Türkiye ve dünya gündemine yüzeysel değil, derinlikli bir bakış... Zamanın ruhunu yakalayan gerçek analizler... Olayların arka planına ışık tutan entelektüel yaklaşımlar... Türkiye ve Dünya gündemi yeni konu ve konuklarla Enine Boyuna'da masaya yatırılıyor.

13:00 - 14:20

Yeşil Deniz

14:20 - 17:40

Mehmed: Fetihler Sultanı

17:40 - 19:00

3'te 3

Başarılı programları ile bilinen Pelin Çift’in sunduğu bilgi yarışması 3'te 3'te, Prof. Dr. Tufan Gündüz yorumları ve yarışmacılara yaptığı yardımlarla programa renk katmaya devam ediyor. Büyük ödülün 500.000 lira olduğu yarışmada yarışmacıların kazanmak için yapmaları gereken tek şey ise üst üste üç soruyu doğru cevaplayarak 3’te 3 yapmak... Yarışmacılara her 3’te 3 ten sonra “Tamam mı, devam mı?” sorusu soruluyor. “Tamam” diyen yarışmacı doğru cevapladığı son sorunun ödül miktarını alarak yarışmadan ayrılabiliyor. “Devam” diyen yarışmacı ise daha yüksek bir ödül miktarına ulaşmak için yarışmaya devam edebiliyor. Ayrıca yarışmacı yarışmanın herhangi bir anında önünde bulunan kırmızı butona basarak yarışmayı kendisi için sonlandırabiliyor. Yarışmacı böylelikle 3’te 3 yaparak ulaştığı son ödül rakamının yarısını kazanarak yarışmadan ayrılıyor.

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:00

Kim Gitsin?

21:00 - 22:00

Kupa Saati

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan ve oynanacak karşılaşmalar değerlendiriliyor.

22:00 - 00:30

Chelsea - PSG

Chelsea ile PSG, FIFA Kulüpler Kupası 2025 final karşılaşması ekrana geliyor.

KANAL D Yayın Akışı

01:30 - 03:30

Zalim İstanbul

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden bir gelin aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, memleketlisi Seher’i ikna etmek için usta bir düzenbazlığa girişir...

03:30 - 04:30

Müzik Arası

Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.

04:30 - 06:15

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

06:15 - 08:30

Kavak Yelleri

Mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe. Ve ayrık otu, isyankar Mine. Bu dört gencin sıkı dostlukları, ilk aşkları, okulda yaşadıkları, aşmaya çalıştıkları aile sorunları hepimize tanıdık gelecek.

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Pazar

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 13:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

Renkli kişiliği ve hoş sohbeti ile izleyicilerin her daim beğenisini kazanan Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık oluyor. Yaşam alanlarını çok merak ettiğimiz magazin dünyasının en sevilen isimlerinin evdeki yaşantılarına, mutfaklarına, salonlarına, giyinme odalarına konuk olmaya hazır mısınız?

13:45 - 15:45

Turnike

Turnike'nin yeni bölümüne birbirinden sürpriz isimler konuk oluyor. Unutulmaz performanslar ile renklenecek bölümde keyifli ve eğlenceli sohbetler de seyirciler ile buluşuyor.

15:45 - 19:00

Masal Şatosu: Peri Hırsızı

Neşe, Can, Aslı, Akın ve Bora, Masal Diyarı Kralı'nın çağrısıyla ilham perilerini bulmak için bir serüvene çıkarlar. Çıktıkları bu serüvende kendilerine yardımcı olacak sihirli eşyalar ustası Pastacı'yı bulmak için nefes kesen bir mücadelenin içine girerler.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, izleyicileri bu hafta Bangladeş, Kolombiya ve Şili'nin bilinmeyenlerine doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor.

22:30 - 00:15

Kuralsız Sokaklar

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:45

Aşk Mantık İntikam

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir.

03:45 - 04:30

İnadına Aşk

Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar. Tamamen zıt karakterler olan Defne ve Yalın’ın birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmeleriyle başlayan hikaye, Defne’nin maço ağabeyi Çınar’ın müdahaleleriyle iyice karışır. Ama asıl cümbüş, Çınar’ın Yalın’ın kız kardeşi Yeşim’e aşık olmasıyla kopacaktır!

04:30 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 10:00

Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:00 - 13:00

Kirli Sepeti

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

13:00 - 16:00

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

16:00 - 19:00

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner.

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:00

Hadi İnşallah

Pucca 4 yıldır sevgilisiyle Ankara'da yaşamaktadır ancak sevgilisini kaybedince mutsuz bir şekilde İzmir'e ailesinin yanına döner. Babasının da zorlamasıyla bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider ve pekmez lakabını taktığı hayatının erkeğiyle karşılaşır. Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.

22:00 - 00:00

Hadi İnşallah

00:00 - 02:00

İlk Buluşma

Kemaralarla dolu bir mekan... Garsonundan aşçısına, komisinden temizlikçisine kalabalık bir oyuncu ekibi... Kozmik odadan kulaklıklar sayesinde ekiple iletişim kuran iki sunucu ve bir şaka kurbanı... İzleyiciyi kahkahaya boğacak programda; Başına geleceklerden habersiz şaka kurbanını mekana getiren kişi, mekanda kaldıkları sürece sunucuların istekleri doğrultusunda her biri diğerinden daha zor beş farklı etaptan geçmeye çalışacak ve her şeyden habersiz şaka kurbanıyla beraber para kazanma şansını elde ediyor.

SHOW TV Yayın Akışı

00:00 - 02:00

Ya Sonra

Birbirlerini deliler gibi seven Adem ile Didem evlenir. Aradan yedi yıl geçer. Veterinerliğe devam eden Adem, hayatın rutin akışına kendini kaptırır. Evlilik, Adem'in sevgisini ve ilgisini açığa çıkartma reflekslerini köreltmiştir. Didem ise evlenmeden önce başarılı bir mimar adayıdır ama sevip evlendiği adam uğruna her şeyden vazgeçmiştir. Aşık olup evlendiği adamın bu kadar değişmesi ve duyarsızlığı ilişkilerini çok yıpratmıştır. Didem artık özgüvenini kaybetmiş, mutsuz bir kadına dönüşmüştür. Sonunda mesleğine geri döner ama evliliğindeki sorunlar daha da büyür. Didem, gösterdiği fedakarlıkları Adem'den bekler. İşte tam bu sırada başka bir masalın prensi hikayeye dahil olur; genç iş adamı Cem...

02:00 - 03:30

Kezban

Köylü bir genç kız olan Kezban, zengin bir akrabasının yanına gelmek zorunda kalır. Ancak zengin çevre tarafından alay konusu olur. Kezban’ın değişimi ise herkesi etkileyecektir.

03:30 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 08:00

Aşk Laftan Anlamaz

Murat Sarsılmaz, zengin Sarsılmaz ailesinin veliahtıdır. Giresun'da doğan ve İstanbul'da iki kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Hayat ile bir tesadüfler silsilesi sonucu yolu kesişen Murat'ın kavgayla başlayıp, aşkla devam eden keyifli hikayesi...

08:00 - 10:00

Kezban Paris'te

Ailesini yitiren Kezban, İstanbul'a zengin sandığı akrabasının yanına gelir. Ancak akrabası, bir evde uşak olarak çalışmaktadır. Gerçekler ortaya çıkınca Kezban evin oğlu ve kız arkadaşı tarafından aşağılanır. Bir süre sonra evin sahibi yaşlı adam, uçarı torununu aklı başında bir kızla evlendirmek ister ve bunun için de Kezban'ı gelin adayı olarak seçer. Başlangıçta hor görülen Kezban, zamanla genç delikanlıyı kendisine aşık eder.

10:00 - 13:00

Pazar Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Pazar Sürprizi'nde...

13:00 - 15:30

Ya Sonra

15:30 - 18:25

Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Deliha

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleridir. 10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline 'Deliha' diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

22:30 - 00:15

Rüyanda Görürsün

Engin, başarıya, güce ve lüks yaşama değer veren bir iş insanıdır. Orta sınıf bir ailenin kızı olan hayalperest Pelin ise, kendisini olduğu gibi kabul edecek doğru kişiyi beklemesi gerektiğini düşünür. Engin ve Pelin'in yolu bir partide kesişir. Gecenin sonunu hatırlamayan ikili, kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyanın içinde bulurlar. Tamamen farklı karakterlerde olan Engin ve Pelin, birbirlerine tahammül etmekte zorlanır. İçine düştükleri kabustan kurtulmanın yolunu arayan Engin ve Pelin, bu süreçte birbirlerine yakınlaşmaya başlar.

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 02:20

Belleville Polisi

Uyuşturucu çetelerini yakalamaya çalışırken ölen arkadaşının intikamını almak için gönüllü polis olan 'Baaba' lakaplı Sebastian, Miami'ye gider.

02:20 - 04:00

Hasret

Bir gazinonun assolisti ile ona olan aşık olan kemancısı ve zengin bir iş adamının hikayesi...

04:00 - 05:30

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

05:30 - 07:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

07:00 - 08:30

İki Aile

Oğuz 45 yaşında iyi para kazanan bir reklamcıdır. Karısı öldükten sonra üç kızına hem annelik hem de babalık yapmıştır. Her şey Oğuz'un eskiden babaannesine ait olan ve çocukluğunun geçmiş olduğu iki katlı evi satın alması ile başlar. Eda 35 yaşında, kendisini sekreteriyle aldatan başbelası kocasından boşanmış, 2 çocuklu bir kadındır. O da tıpkı Oğuz gibi yeni bir hayata yeni bir evde başlamanın hayallerini kurmaktadır. Ferit 27 yaşında Adanalı zengin ailenin hayta oğlu. Kumar borcu yüzünden babasına ait köşkü sahte vekaletle satışa çıkartır. Eda ve Oğuz'a ayrı ayrı evi satar ve ortalık karışır...

08:30 - 10:00

Hanım Köylü

Saklıköy, doğası, atmosferi ve çok güzel kızlarıyla meşhur, doğa harikası bir yerdir. Köyün kızları dünyalar güzelidir. Köyden hiç bir kızı dışarıya vermez Saklıköylüler, eğer köyün dışından biri o bölgeden bir kızla evlenmek isterse mutlaka Hanım Köylü olup, orada yaşamak zorundadır. Sımsıcak, içten bir aşk hikayesini anlatan dizi; Ferit'in ve bir çok bağrı yanık erkeğin Hanım Köylü olmasının eğlenceli, komik hikayesini ekrana getiriyor.

10:00 - 12:00

Ateşböceği

Başarılı bir avukat olan Barış Buka, hayatının en çetin davasıyla karşı karşıya kalınca yolu ele avuca sığmaz bir taksi şoförü olan Aslı Eğilmez'le kesişir. Hayatta keşfedilecek hiçbir şey kalmadığına inanan Barış'ın, ateşböceği misali parıldayan Aslı'yla başlayan macerası ona bilmediği bir dünyanın kapılarını aralar.

12:00 - 14:20

Vahe ile Tatildeki Mutluluk

Vahe Kılıçarslan'ın hazırlayıp sunduğu Vahe ile Tatildeki Mutluluk ülkemizin ünlü turizm beldelerinden ekrana geliyor. Vahe, tatil beldelerinin yöresel lezzetlerini ve tarihi kültürel özelliklerini tanıtarak izleyiciye rehber oluyor.

14:20 - 16:15

Kiralık Aşk

16:15 - 19:00

Erkenci Kuş

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

23:30 - 01:40

Ölümcül Sır

CIA'e yönelik şantaj girişimleri kontrolden çıkınca, teşkilat en güvenilir ajanı Vail'i yeniden göreve çağırır. Kısa süre içinde olaylar sıra dışı bir hâl alır ve uluslararası bir komployla karşı karşıya oldukları anlaşılır. Ekibiyle birlikte bu gizemi çözmeye çalışan Vail, kendini zorlu bir hayatta kalma mücadelesinin içinde bulur. Bu süreçte, geçmişe dair sırlar da bir bir ortaya çıkacaktır.

ATV Yayın Akışı

02:40 - 05:00

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

05:00 - 07:00

Bir Küçük Gün Işığı

On yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır. Genç kadının yeni yaşamındaki yolu zengin iş adamı Fırat ile kesiştiğinde ise her şey daha da karmaşık bir hal alır.

07:00 - 09:00

Gençliğim Eyvah

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu olaylar konu ediliyor. Gençliğim Eyvah; aşkların, büyük sırların ve beceriksizce çevirilen entrikaların komedisi...

09:00 - 12:00

Zembilli

Zembilli kasabası, Murad'ın askerden izine gelmesiyle bayram yerine döner. Murad'ın kardeşi Fidan uzun zamandır, gizli saklı, Murad'ın can dostu Adem'e sevdalıdır. Adem'den tek isteği abisine ilişkilerini söylemesidir, saklamaktan yorulmuştur. Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenir. Gitmeden önce söz kesmek ister ama Esma'nın babasının bir şartı vardır, Torosların namlı pehlivanı Balaban'ı yenerse, kızını verecektir. Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan, Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar. Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder.

12:00 - 14:40

Aile Saadeti

Gönül ev bulmak için Fikri'den yardım ister. Fikri, ona bu yardım karşılığında konakta olanları haber vermesi için iş teklif eder. Murat, Tekin'in şirketinde işe başlar. Şirkette herkes beklenen büyük bir anlaşmanın arifesinde dört koldan çalışırken Tekin ise bir hayli gergindir. Gözü hala konakta olan Tekin, Doberman ile konağa bir ziyaret gerçekleştirir. Ancak bu ziyaret konaktakiler tarafından yanlış anlaşılınca işer Tekin ve Doberman için beklendiği gibi gitmez.

14:40 - 16:45

Güven Bana

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda Han Kızılgün ve Kerim Çakır yer alıyor. Birbirlerine Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. Bu ikili arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?

16:45 - 19:00

Sağ Salim 2: Sil Baştan

Salim kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye karar verir. Ancak bu yolculuk, yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte azılı katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir maceraya dönüşür. Nihal'in annesi intikam için rehin alındığında ise işler iyice karışır. Adamlarımız, artık seri katil olarak aranmaktadır ve yakalanmamak için kılık değiştirmek zorunda kalırlar. Ne var ki bu da çözüm olmaz ve talihsizlikler iyice çığırından çıkar. Salim tekrar eline silah almak zorunda kalır, Nihal ise başı beladan kurtulmayan Salim'den uzaklaşıp, annesini tek başına kurtarmak zorundadır. Salim, yaşadığı bu büyük travmalar sonrasında artık ne ölümden ne de ölüden korkmaktadır, Nihal'i yalnız bırakmak istemez ve peşine düşer.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 02:30

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

02:30 - 05:00

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

05:00 - 08:00

Dizi

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

10:00 - 12:30

Gazete Magazin

12:30 - 14:45

MasterChef Türkiye

14:45 - 20:00

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye önlüğünü korumak için kıyasıya yarışacak olan yarışmacılar final turunda şeflere yemeklerini beğendirmeye çalışacak. Hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek?