14 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirveyi kaptırdı ama...

14 Haziran 2026 pazar akşamının güncel reyting sonuçları açıklandı. Listenin birinci sırasında Avustralya-Türkiye FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması yer alırken ikinci sırasında Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 yer aldı.

Daha 17 dizisi dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Yaşar İrvül ile Efe İrvül'ün yapımcılığını üstlendiği Pastel Film imzalı dizi aldığı yüksek reytinglerle dikkat çekti.

Pazar akşamına damgasını vuran dizi tüm seyircilerde 7.70 reyting ve 27.15 izlenme payıyla, AB’de 6.39 reyting ve 23.53 izlenme payıyla ABC1’de ise 6.98 reyting ve 23.83 izlenme payıyla zirvede yer aldı.

Emre Kabakuşak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Bodrum’da çekilen dizi ilk bölümüyle de özellikle YouTube izlenmelerinde farkını ortaya koymuştu ve ve 3 günde 10,3 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI

14 Haziran 2026 Pazar günü 20+ABC1 kategorisinde en çok izlenen ilk 10 program şöyle sıralandı:

1 Avustralya-Türkiye FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması 12,66

2 Daha 17 6,98

3 Hollanda-Japonya FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması 4,51

4 Almanya-Curaçao FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması 4,27

5 FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati 3,24

6 Daha 17 Özet 2,64

7 MasterChef Türkiye 2,45

8 Dünya Kupası Finalleri 2,01

9 Brezilya-Fas FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması 1,96

10 Kim Milyoner Olmak İster 1,88