14 Kasım Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunun ilk gününde televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Güldür Güldür Show ve Kim Milyoner Olmak İster? başta olmak üzere kanalların 14 Kasım Cumartesi yayın akışı belli oldu. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte güncel TV yayın akışı ve programların başlama saatleri...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Teşkilat
- 02:45 - 03:15 Seksenler
- 03:15 - 05:30 Evlilik Güzeldir
- 05:30 - 06:35 Lingo Türkiye
- 06:35 - 08:40 Yedi Güzel Adam
- 08:40 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:25 Hayallerinin Peşinde
- 11:25 - 14:40 Teşkilat
- 14:40 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
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KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 17:45 Magazin D Cumartesi
- 17:45 - 19:00 Magazin D Cumartesi
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber Haftasonu
- 20:00 Güller ve Günahlar
NOW Yayın Akışı
- 01:30 - 03:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 03:00 - 04:30 Şevkat Yerimdar
- 04:30 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 06:30 Karagül
- 06:30 - 07:30 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...
- 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
- 11:15 - 12:15 Memet Özer ile Mutfakta
- 12:15 - 13:00 Kamera Arkası
- 13:00 - 16:00 Ömür Usta
- 16:00 - 19:00 Yeraltı
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
- 20:00 - 21:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:15 Hedefteki Adam
- 02:15 - 04:15 Kızılcık Şerbeti
- 04:15 - 07:00 Muhtemel Aşk
- 07:00 - 10:00 Sevdan Bir Ateş
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 15:00 Japon İşi
- 15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show
STAR TV Yayın Akışı
- 01:00 - 02:45 Jumanji: Vahşi Orman
- 02:45 - 06:00 Sevdiğim Sensin
- 06:00 - 08:00 Baba Ocağı
- 08:00 - 11:00 Başkalarının Hayatı
- 11:00 - 14:00 Tuzlu Kahve
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 Başkalarının Hayatı
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 02:20 Son Üç Gün
- 02:20 - 05:00 Bir Gece Masalı
- 05:00 - 07:30 Hercai
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
- 11:45 - 15:15 Güneşin Doğduğu Yer
- 15:15 - 19:00 Altı Üstü İstanbul
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:20 Kim Milyoner Olmak İster?
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Temizlik Benim İşim
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
- 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Oynat Bakalım
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye