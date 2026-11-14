14 Kasım Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunun ilk gününde televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Güldür Güldür Show ve Kim Milyoner Olmak İster? başta olmak üzere kanalların 14 Kasım Cumartesi yayın akışı belli oldu. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte güncel TV yayın akışı ve programların başlama saatleri...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Teşkilat

02:45 - 03:15 Seksenler

03:15 - 05:30 Evlilik Güzeldir

05:30 - 06:35 Lingo Türkiye

06:35 - 08:40 Yedi Güzel Adam

08:40 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç

10:00 - 11:25 Hayallerinin Peşinde

11:25 - 14:40 Teşkilat

14:40 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

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KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 08:30 Küçük Ağa

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 17:45 Magazin D Cumartesi

17:45 - 19:00 Magazin D Cumartesi

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber Haftasonu

20:00 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

03:00 - 04:30 Şevkat Yerimdar

04:30 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 06:30 Karagül

06:30 - 07:30 Ali İhsan Varol ile Kumbara

07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 12:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 - 13:00 Kamera Arkası

13:00 - 16:00 Ömür Usta

16:00 - 19:00 Yeraltı

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 21:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:15 Hedefteki Adam

02:15 - 04:15 Kızılcık Şerbeti

04:15 - 07:00 Muhtemel Aşk

07:00 - 10:00 Sevdan Bir Ateş

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 15:00 Japon İşi

15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 02:45 Jumanji: Vahşi Orman

02:45 - 06:00 Sevdiğim Sensin

06:00 - 08:00 Baba Ocağı

08:00 - 11:00 Başkalarının Hayatı

11:00 - 14:00 Tuzlu Kahve

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Başkalarının Hayatı

ATV Yayın Akışı

00:20 - 02:20 Son Üç Gün

02:20 - 05:00 Bir Gece Masalı

05:00 - 07:30 Hercai

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

11:45 - 15:15 Güneşin Doğduğu Yer

15:15 - 19:00 Altı Üstü İstanbul

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Kim Milyoner Olmak İster?

TV8 Yayın Akışı