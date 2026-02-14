MAGAZİN

14 Şubat Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 14 Şubat 2026 cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

Öznur Yaslı İkier

14 Şubat 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:40 Vefa Sultan
  • 01:40 - 04:05 Kara Ağaç Destanı
  • 04:05 - 05:10 Seksenler
  • 05:10 - 05:55 Yedi Numara
  • 05:55 - 08:35 Kalk Gidelim
  • 08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
  • 11:40 - 14:50 Cennetin Çocukları
  • 14:50 - 17:50 Teşkilat
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Güller ve Günahlar
  • 03:00 - 04:30 Poyraz Karayel
  • 04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 16:15 Beyaz'la Joker
  • 16:15 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Veliaht
  • 02:45 - 05:00 Rüya Gibi
  • 05:00 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
  • 08:00 - 10:00 Gırgıriye'de Şenlik Var
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 15:30 Allah Allah
  • 15:30 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 05:00 Sevdiğim Sensin
  • 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:00 Sefirin Kızı
  • 09:00 - 11:15 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:15 - 14:00 Sevdiğim Sensin
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Sahipsizler
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 02:20 - 04:00 Görevimiz Tatil
  • 04:00 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 07:30 Başka Bir Gün
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:00 A.B.İ.
  • 13:00 - 16:00 Kuruluş Orhan
  • 16:00 - 19:00 Aynı Yağmur Altında
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:45 Hızlı ve Öfkeli 10

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
  • 06:00 - 07:00 Tuzak
  • 07:00 - 08:00 Dizi
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 19:00 Survivor Panorama

