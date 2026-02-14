14 Şubat Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

14 Şubat 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:40 Vefa Sultan
- 01:40 - 04:05 Kara Ağaç Destanı
- 04:05 - 05:10 Seksenler
- 05:10 - 05:55 Yedi Numara
- 05:55 - 08:35 Kalk Gidelim
- 08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
- 11:40 - 14:50 Cennetin Çocukları
- 14:50 - 17:50 Teşkilat
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Güller ve Günahlar
- 03:00 - 04:30 Poyraz Karayel
- 04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:15 Beyaz'la Joker
- 16:15 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Veliaht
- 02:45 - 05:00 Rüya Gibi
- 05:00 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
- 08:00 - 10:00 Gırgıriye'de Şenlik Var
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 15:30 Allah Allah
- 15:30 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:00 - 05:00 Sevdiğim Sensin
- 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
- 07:00 - 09:00 Sefirin Kızı
- 09:00 - 11:15 Hayat Bazen Tatlıdır
- 11:15 - 14:00 Sevdiğim Sensin
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Sahipsizler
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 02:20 - 04:00 Görevimiz Tatil
- 04:00 - 05:30 Bir Gece Masalı
- 05:30 - 07:30 Başka Bir Gün
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 13:00 A.B.İ.
- 13:00 - 16:00 Kuruluş Orhan
- 16:00 - 19:00 Aynı Yağmur Altında
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:45 Hızlı ve Öfkeli 10
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
- 06:00 - 07:00 Tuzak
- 07:00 - 08:00 Dizi
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
- 16:30 - 19:00 Survivor Panorama
