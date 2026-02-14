MAGAZİN

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir Arap dergisine kapak oldu! Beğeni butonu çöktü

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya’da hayat verdiği “Nisan” karakteriyle fırtınalar estiren Demet Özdemir bir Arap dergisine kapak oldu. Özdemir'in sosyal medyada peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı “Nisan” karakteriyle adından söz ettiren Demet Özdemir her adımıyla olay oluyor.

Geçtiğimiz aylarda 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü alan Özdemir, ayrıca 'En iyi kadın oyuncu' ödülüne de layık görülmüştü.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir Arap dergisine kapak oldu! Beğeni butonu çöktü 1

TAM NOT ALDI

Özdemir şimdi de bir Arap dergisine kapak oldu. Siyahlar içerisinde pozlar veren ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir Arap dergisine kapak oldu! Beğeni butonu çöktü 2

Demet Özdemir bu haliyle takipçilerinden tam not alırken 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

Demet Özdemir Eşref Rüya
