Diyeti çok konuşulmuştu! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın son pozlarına yorum yağdı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya' karakteriyle fırtınalar estiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal peş peşe paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çekti. Ünsal'ın zayıflığı gözlerden kaçmazken diyeti bir kez daha gündeme geldi.

Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflar paylaştı.

Sinem Ünsal'ın 'Mix' notunu düştüğü kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.

Ünsal'a sosyal medyada; 'çok zayıf', 'aşırı zayıf' gibi yorumlar yapıldı. Ünlü ismin yeni pozlarının ardından uyguladığı diyet yeniden gündeme geldi.

DİYETİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ünsal, daha önce beslenme düzenini açıklamış ve 'Günün 4 saatinde yemek yiyor, 20 saatinde yemiyorum.

Sabah kahvaltı etmiyorum kendime 4 saat belirliyorum. Akşam saat 17:00'da ilk öğünümü yiyip akşam 21:00'da da son öğünümü yiyip bitiyorum.' demişti.

