Diyeti çok konuşulmuştu! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın son pozlarına yorum yağdı

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflar paylaştı.
Sinem Ünsal'ın 'Mix' notunu düştüğü kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.
Ünsal'a sosyal medyada; 'çok zayıf', 'aşırı zayıf' gibi yorumlar yapıldı. Ünlü ismin yeni pozlarının ardından uyguladığı diyet yeniden gündeme geldi.
Ünsal, daha önce beslenme düzenini açıklamış ve 'Günün 4 saatinde yemek yiyor, 20 saatinde yemiyorum.
Sabah kahvaltı etmiyorum kendime 4 saat belirliyorum. Akşam saat 17:00'da ilk öğünümü yiyip akşam 21:00'da da son öğünümü yiyip bitiyorum.' demişti.
